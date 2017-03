PC Building Simulator: un jeu de simulation pour apprendre à monter un ordinateur soi-même

Ceux qui n'y connaissent rien en informatique et n'ont pas l'intention d'acheter le bouquin L'informatique pour les Nuls pourront toujours apprendre deux ou trois choses en jouant à ce nouveau jeu vidéo. PC Building Simulator est un jeu de simulation qui consiste tout simplement à monter son ordinateur. La démo a été mise en ligne lundi 13.

Carte mère, processeur, alimentation, carte graphique autant de composants que le joueur devra assembler pour composer l'ordinateur de ses rêves ou simplement faire en sorte qu'il fonctionne. Tous ces noms peuvent sembler flous, et c'est justement pour palier aux carences en informatique du joueur que ce simulateur a été inventé.

La partie commence à partir de rien. Le joueur se retrouve devant une tour d'ordinateur complètement vide de composants. Avec un budget (virtuel) qui lui ait alloué, il doit monter sa machine de A à Z. Aucun risque donc de perdre de l'argent en faisant un mauvais choix de montage. Ceux qui hésitent à composer eux-mêmes leur ordinateurs dans la réalité, verront à travers ce jeu un bon entrainement.

Graphiquement ce jeu vidéo n'est pas des plus beaux, cependant il a plus une vocation ludique que visuelle. La démonstration du jeu est disponible gratuitement sur Itch.io pour Windows et Linux, indique le Journal du Geek. Il est tout de même proposé à l'acheteur de financer quelques euros pour encourager le développeur dans son travail.

(Voir-ci dessous la vidéo de la démonstration de PC Building Simulator)