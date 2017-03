Pokémon Go: c'est parti pour le festival aquatique, des créatures rares à attraper

Journée mondiale de l'eau oblige, Niantic (la société qui édite le jeu Pokémon Go) a lancé le coup d'envoi mercredi 22 au soir d'un festival aquatique. Attendu depuis plusieurs semaines par les dresseurs, cet évènement durera une semaine et se terminera donc le 29 mars prochain. Pendant toute cette période, ils auront plus de chances de rencontrer des créatures aquatiques comme Carapuce, Magicarpe ou encore Lokhlass. Ce dernier, qui fait partie des monstres les plus rares, devrait donc se laisser approcher plus facilement.

Ce n'est pas la première fois ces dernières semaines que Niantic apporte des modifications ou des nouveautés à son jeu. Récemment, en février dernier, la société a ajouté plus de 80 nouvelles petites créatures, issues des Versions Or et Argent. Depuis cette mise à jour, les joueurs peuvent désormais chasser des mâles et des femelles ou acquérir de nouveaux objets comme des pierres afin de faire évoluer leurs petits protégés. De plus, de nouvelles baies sont à disposition des dresseurs, depuis peu, à savoir les Nanab et les Nanana. Et, afin de personnaliser son personnage, de nouveaux avatars et de nouveaux vêtements ont également vu le jour.

Bien que le jeu a connu un succès médiatique conséquent, certains en ont probablement jamais entendu parler. Pokémon Go repose sur la réalité augmentée, cette technologie qui ajoute des éléments virtuels sur le monde réel perçu par l'appareil photo des smartphones. Il utilise la géolocalisation pour permettre à ses utilisateurs d'attraper des Pokémon, ces petites créatures aux formes et aux pouvoirs magiques multiples, popularisées il y a près de deux décennies.

Le principe est simple: une fois la créature trouvée, il suffit de faire un geste du doigt pour lancer une pokéball et donc tenter de le capturer. En parallèle, l’utilisateur peut également affronter d’autres joueurs dans des arènes virtuelles, qui correspondent à des lieux réels.