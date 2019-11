POP, les archives du ministère de la culture en un clic

Le ministère de la Cuture vient d'ouvrir ses bases historiques d'informations grâce à sa plate forme du Patrimoine (POP). Un rêve pour internautes.

Si la transformation digitale de nos sociétés concerne tous les secteurs d’activité sans exception, certains ont connu, grâce à ces innovations technologiques, une profonde révolution. Ainsi en est-il du domaine des arts et de la culture. En quelques clics, nous pouvons tous visiter un des plus beaux musées du monde, sans quitter notre intérieur ou nous plonger dans la lecture d’un des 5 millions de documents historiques mis en ligne par la Bibliothèque de France sur son site Gallica.

Et la France, pays instigateur des Journées européennes du patrimoine, de la Fête de la Musique et porteur de cette exception culturelle française, souhaite bien conserver son dynamisme et son avant-gardisme en la matière. C’est ce que confirme le Ministère de la Culture avec une nouvelle ressource, expérimentée depuis plusieurs mois

Un accès gratuit et facile à toutes les bases de données

Depuis cet été, en effet, une Plateforme Ouverte du Patrimoine, POP, est accessible dans sa formule expérimentale. Les Internautes peuvent déjà accéder à toutes les fonctionnalités de ce nouveau service proposé par le Ministère. L’objectif est ambitieux, puisqu’à terme POP doit rendre possible la consultation des informations conservées par toutes les bases historiques du Ministère de la Culture.

A ce jour, près de 4 millions de documents sont déjà accessibles, issus de :

La base Joconde pour les collections des musées de France

La base Mérimée pour le patrimoine architectural

La base Palissy pour le patrimoine mobilier

La base mémoire pour la collection photographique

La base MNR pour les œuvres spoliées en dépôt dans les musées de France

Consultable à partir d’un moteur de recherche facile à prendre en main ou depuis les nombreux dossiers thématiques élaborés par les spécialistes en la matière, chacun peut donc se plonger dans l’étude de cette ressource exceptionnelle, le tout gratuitement et sans être contraint de devoir supporter les publicités invasives, qui sont devenus la règle pour la consultation des sites Internet. Une manière de conserver et de renforcer cette exception culturelle à la française.