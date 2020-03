Immobilier: visiter et acheter sa maison grâce à la réalité virtuelle

L’arrêt total de nombreuses activités laissent du temps pour s’investir dans des projets mis de côté par manque de temps, comme par exemple chercher et acheter la maison de ses rêves. Mais à l'eure du confinement, il est difficile de parcourir les campagnes à la recherche de la perle rare à restaurer. Sauf si vous visitez votre prochaine maison en réalité augmentée!

Les notaires et les agents immobiliers se sont mobilisés pour poursuivre leur l'activité. La plupart d’entre eux restent généralement joignables, et les outils numériques peuvent aussi être des alliés dans le secteur de l’achat et la vente immobilier. À commencer par la base, la recherche, qui est depuis longtemps déjà adaptée au confinement: plus besoin d’arpenter les rues pour trouver les annonces en vitrine des agences immobilières, tout est bien plus pratique en ligne. Les plateformes de mise en relation entre particuliers et acheteurs se sont développées pour offrir des moteurs de recherche très poussés. Nous pouvons depuis chez vous affiner vos critères et sélectionner nos bien favoris dans les moindres détails: l’exposition solaire, loisirs à proximité,...

Visiter sans sortir de chez soi

Mais, après avoir soigneusement sélectionné les biens qui nous intéressent, ça se complique: il faut appeler, convenir d’un rendez-vous pour une visite, se déplacer… Cette étape est déjà très rébarbative en temps normal, alors en période de confinement total et d’épidémie… impossible! Heureusement, il est maintenant possible de visiter un bien sans sortir de chez soi.

Visiter sa maison en VR, comment ca marche?

La réalité virtuelle permet en effet de reconstituer les propriétés dans les moindres détails grâce aux techniques de photographie à 360°. Les avantages de cette technique, outre le fait de ne pas rompre le confinement, sont aussi la tranquillité de la visite, plus d'intimité pour inspectionner l’endroit, et pas de problème de déplacement ou de logistique. L’idéal est de visualiser une maison et les vues qu’offre chacune de ses fenêtres à travers un casque de réalité virtuelle. L’agent peut accompagner la visite du client pour répondre aux questions en temps réel, car la technologie permet à un agent de suivre avec précision ce que regarde l’acheteur durant sa visite virtuelle. Des promoteurs immobiliers comme Nexity, Kaufman & Broad ou encore Bouygues Immobilier ou des agences comme Guy Hoquet ont déjà fait appel à ce type de technologie.

En Chine, les visites de maisons ont explosé pendant le pic du Coronavirus grâce à la VR

La Chine, premier pays à vivre le confinement pendant l'épidémie de COVID-19, a eu recours aux visites en réalité augmentée pour permettre au secteur de ne pas couler pendant la crise sanitaire.

Selon un rapport publié en février dernier, les agents immobiliers et les acheteurs ont réalisé en moyenne près de 350 000 visites virtuelles de maisons par jour, soit environ 35 fois plus que le mois précédent. L'épidémie de coronavirus a incité un grand nombre de promoteurs immobiliers à intensifier leurs efforts en VR. Après le Nouvel An chinois en janvier, de grands groupes immobiliers comme Evergrande et R&F ont fermé de nombreux centres de vente dans les régions durement touchées par l'épidémie et se sont concentrés sur les ventes en ligne, invitant les acheteurs à des visites virtuelles. Pour bien commercialiser les offres, les agents ont été formés au streaming vidéo, pour motiver les clients à rester pendant les rendez-vous et visites en ligne.