Recharger les appareils électroniques sans fil, c'est possible grâce à la pièce magique de Disney (VIDEO)

Dans les années à venir, il n'y aura probablement plus besoin de câbles pour recharger les appareils électroniques et électriques. Aussi surprenant que celui puisse paraître, Disney a actuellement pour projet de mettre au point une pièce dans laquelle circulerait un champ électrique permanent. Pour le plus grand bonheur des étourdis qui se plaignent de toujours tout perdre, cette technologie permettrait ainsi de ne plus avoir besoin de chargeurs pour recharger son portable ou sa tablette. Concrètement, une fois dans la pièce, ces appareils fonctionneraient sans être branchés à une prise secteur.

Pour le moment, un prototype a été réalisé. Il s'agit d'une chambre avec des murs en aluminium dans laquelle se trouvent plusieurs objets électroniques dont une voiture télécommandée, des lampes, un smartphone ou encore un ventilateur. Tous parviennent à fonctionner sans aucun fil.

Au centre de cette pièce est installé un tuyau en cuivre sur lequel a été fixé une quinzaine de condensateurs. Un système pour le moins ingénieux composé d'un générateur de signal et d'un amplificateur permet ainsi d'émettre depuis l’extérieur de la salle. Et comme par magie, une fois activé, le dispositif génère un champ électrique. D'après leurs calculs, l’efficacité du chargement est comprise entre 45% et 95% selon la proximité de l'appareil avec le tube placé au milieu de la pièce.

Mais ce système pose encore quelques questions de sécurité. Ainsi, une personne ne peut pas s'approcher à moins de 46 centimètre du poteau en cuivre au risque d'absorber des ondes. Les concepteurs du projet ont également expliqué qu'il est possible de fournir jusqu’à 1.900W d’électricité en toute sécurité. Mais au-delà de cette quantité, cela pourrait devenir dangereux pour le corps humain.

(Voir ci-dessous la vidéo de présentation de ce dispositif):