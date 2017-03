Tinder: l’application de rencontre est désormais disponible sur ordinateur

Voici une nouvelle qui va réjouir les célibataires inscrits sur l’application Tinder. Depuis mardi 28, l’application de rencontre est accessible sur ordinateur (sur Mac et sur PC)... mais que dans certains pays: Argentine, Brésil, Colombie, Indonésie, Italie, Mexique, Philippines et Suède. Pas de panique pour les utilisateurs français, l'Hexagone devrait suivre sous peu. Il est désormais possible de "liker" (aimer) les profils automatiquement, plus besoin de "swiper" (faire glisser).

Autre avantage, les utilisateurs pourront également gagner du temps en tapant leurs messages sur leur clavier d’ordinateur plutôt que sur leur smartphone. Et petite révolution pour regarder les photos: il n’y aura plus de mauvaises surprises vu que les photos des utilisateurs seront plus grandes.

Pour procéder à ce changement, Tinder s'est appuyé sur un constat simple: comme tous les endroits de la planète ne sont pas ralliés à la 4G, le fait d’avoir une application sur ordinateur permettra aux cœurs solitaires de consulter Tinder avec le wifi n’importe où (où il est disponible), même au bureau.

La version ordinateur nécessitera toujours de se connecter à Facebook pour l'utiliser, et l'interface sera toujours la même. Cependant, concernant la géolocalisation, elle ne sera pas obligatoire.

Voir ci-dessous une courte vidéo de démonstration montrant aux internautes comment utiliser l'application sur ordinateur:

Lancée en 2014, l’application Tinder sur smartphone connaît un gros succès mondial: 60 millions d’utilisateurs actifs. Le principe est simple: une photo apparaît, si l’utilisateur est intéressé par la personne, il doit balayer l’écran sur la droite. Dans le cas contraire, il balaye son doigt sur la gauche. S’ils se plaisent tous les deux, il y a "match", les deux utilisateurs peuvent alors commencer à se parler.