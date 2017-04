Samsung prépare en secret la sortie d'un smartphone pliable, le Galaxy X

C'est un mythe qui pourrait très bien devenir une réalité. Depuis plusieurs mois, la rumeur d'un smartphone pliable se fait de plus en plus persistante du côté de la Corée du Sud et de Samsung. En effet, le géant asiatique de la téléphonie mobile préparerait en secret le développement et la sortie du Samsung Galaxy X, selon le compte Twitter chinois @mmddj_china qui s'est spécialisé depuis quelques temps dans la fuite d'informations concernant Samsung.

And Samsung GALAXY X in Q3. :) — 萌萌的电教 (@mmddj_china) 29 mars 2017

La sortie de ce nouveau bijou de la technologie serait même prévue pour cet été. C'est-à-dire un peu après le lancement du smartphone haut de gamme Samsung Galaxy 8 (21 avril) mais avant la commercialisation du Galaxy Note 8 (automne). Le brevet aurait été déposé il y a plusieurs mois auprès de l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO).

Le design de ce Samsung Galaxy X, qui pour l'instant ne peut être considéré que comme un projet (le nom de code lors des premières phases d'élaboration était d'ailleurs "projet valley"), est particulier. Au milieu de l'écran souple du smartphone se trouve une petite charnière en accordéon qui, d'après les premiers schémas, font penser au système de jonction que l'on trouve par exemple dans les longs bus de la RATP. Elle permettra de replier le téléphone sur lui-même.

Samsung ne penserait pas tout de suite à commercialiser internationalement ce Galaxy X tant attendu. Le marché asiatique sera la première cible et servira de phase de test. En cas de succès, l'Europe et l'Amérique pourraient voir arriver le tout premier smarphone pliable courant 2018.