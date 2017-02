Samsung: le constructeur sud-coréen lancera le Galaxy S8 en mars prochain (VIDEO)

A l'occasion du Mobile World Congress de Barcelone qui se tient jusqu'au 2 mars, le constructeur de portable Samsung a fait l'annonce ce lundi 27 de la sortie de son nouveau modèle, le Galaxy S8 le 29 mars prochain. En revanche le téléphone, qui a un rôle important dans la stratégie du groupe, n'a pas encore été présenté. La compagnie préfère lui dédier un évènement aux Etats-Unis.

Samsung promet d'ajouter une série de nouvelles fonctionnalités "passionnantes" dans le but de transformer notre façon d'agir et de réfléchir avec ce nouveau téléphone. Selon les informations qui ont fuité, et notamment une vidéo (ci-dessous), le Galaxy S8 devrait être doté d'un écran très large, avec des bordures presque inexistantes. De plus, le bouton d'accueil ne serait plus physique, mais intégré dans l'écran.

Avec cette nouveauté, Samsung espère faire oublier le désastre du Galaxy Note 7. En effet, un défaut de batterie avait provoqué des courts-circuits. Le téléphone a pris feu à plusieurs reprises au moment de sa mise en charge. Un gros défaut de construction qui avait obligé le fabricant sud-coréen à retirer les appareils de la vente.

Malgré ce scandale, un bénéfice d'exploitation de 7,8 milliards de dollars au quatrième trimestre est prévu par le groupe. Un chiffre qui représenterait son meilleur résultat depuis trois ans. Sur la période octobre-décembre 2016, Samsung a perdu sa place de numéro un mondial sur le marché des smartphones, au profit d'Apple.

(Voir ci-dessous la vidéo du Galaxy S8 qui a fuité)