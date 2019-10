Snapchat : des selfies en 3D pour des photos encore plus immersives

Tout le monde connaît et abuse des “selfies”, cet autoportrait qu’on partage sur facebook ou Instagram et qui nous montre dans le dernier lieu à la mode, le concert le plus attendu de l'année, le lieu touristique le plus tendance, ou même au coeur de l’actualité. En famille, entre amis, au bureau, les selfies sont devenus une activité sociale importante. Pour surfer sur cette folie des selfies, les plateformes essaient sans cesse d’innover, avec des filtres, de la musique, et maintenant, des selfies en 3D.

Des clichés encore plus réalistes

Snapchat a publié une vidéo dévoilant une nouvelle fonctionnalité disponible sur son application : les photos (Snaps) en trois dimensions.

Pour activer cette fonctionnalité, il suffit de cliquer sur un petit bouton intitulé « 3D » lorsque l’on est en mode selfie. La photo peut s’animer et passer de la 2D à la 3D grâce à un jeu de perspectives. C’est grâce aux téléphones mobiles avec double capteur photo, appelés capteurs TrueDepth, présents sur l’iPhone X (ou supérieur), que l’on peut reconstruire des images en profondeur. Une intelligence artificielle est capable de réaliser un effet de flou en arrière-plan et un algorithme identifie le fond de l’image pour simuler des caractéristiques 3D d'une scène.

Les perspectives et apparences de votre selfie changeront en fonction de l’angle et du mouvement du téléphone.

Andrew McPhee, Senior Manager Exploration chez Snap Inc. a déclaré que cette nouvelle option vise à apporter plus de sensations, de réalité et plus d’expression aux autoportraits et photos : « Avec l’introduction de la profondeur et de l’interaction, vos Snaps peuvent capturer encore plus de détails sur vos sensations et sur le monde».

Snapchat n’est pas pionnier dans l’animation des photos 3D. En octobre dernier, Facebook avait déjà lancé l’option des photos en 3D, mais l’usage ne s’est pas généralisé, car les téléphones compatibles étaient encore trop peu répandus.

Le monde en 3D, accessible à tout le monde?

Les selfies en 3D, sont-elles une stratégie pour nous pousser à acheter les smartphones derniers cri? Sachant que certains smartphones Android embarquent une technologie similaire à celle proposée par Apple, comme les derniers Huawei, par exemple, la lecture d’images en différentes dimensions n’est pas seulement réservée aux utilisateurs iPhone. Par contre, Snapchat privilégie la technologie des smartphones Apple, alors que Facebook dit vouloir élargir la fonction aux utilisateurs Android.

Enfin, l’objectif n’est pas d’avoir le meilleur téléphone, mais les photos les plus efficaces sur les réseaux. La technologie double capteur se répand, et les selfies au réalisme augmenté deviennent la norme! Les portraits en 3D deviendront donc peut-être un format prisé sur les réseaux sociaux, comme les vidéos boomerang et les filtres d’oreilles de lapin.