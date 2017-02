Space X et le tourisme lunaire: un chercheur du CNRS doute que cela soit possible en 2018

L'annonce a été faite en grande pompe par Elon Musk en personne lundi 27. Sa société SpaceX a conclu un contrat pour envoyer deux passagers payants autour de la Lune fin 2018, ce qui marquera, en cas de succès, le premier vol au-delà de l'orbite terrestre depuis la fin des missions américaines Apollo au début des années 70. "Nous sommes très heureux d'annoncer que SpaceX a été sollicitée par deux personnes privées pour effectuer un vol autour de la Lune à la fin de l'année prochaine".

Toutefois le tourisme sélénite ne semble pas encore pour tout de suite si l'on en croit Franck Montmessin, directeur de recherche au CNRS, qui s'est exprimé sur le sujet dans L'Express.

"Si le but de SpaceX est de créer un business autour du tourisme spatial, ils ne peuvent pas se permettre de se planter sur ce premier voyage. Or ne pas se planter, cela veut dire qu'il faut valider chaque étape. À mon avis, cela va réclamer plus d'un an et demi de préparation", a expliqué le chercheur qui concède toutefois avoir été bluffé par les performances réalisées par SpaceX ces dernières années. Selon lui, il faudrait plutôt "tabler sur 2020".

Le vol "toursitique" prévu par la société d'Elon Musk sera effectué à bord du vaisseau spatial Dragon 2, une version de la capsule de fret Dragon destinée au transport des astronautes et mise au point dans le cadre d'un partenariat entre la Nasa et le secteur privé. La capsule effectuera son premier vol non habité vers la Station spatiale internationale (ISS) plus tard cette année avant d'y acheminer des astronautes pour le compte de la Nasa au deuxième trimestre 2018, indique SpaceX.

Le lancement du vol lunaire aura lieu depuis le Centre spatial Kennedy près de Cap Canaveral en Floride depuis le pas de tir historique 39A, loué par SpaceX, et d'où sont parties les missions Apollo transportant des astronautes de 1968 à 1972, ainsi que les navettes spatiale de 1981 à 2011.

Aucune mission habitée n'est retournée dans l'orbite lunaire depuis la mission Apollo 17 de la Nasa en décembre 1972.