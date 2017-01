Switch: la nouvelle console Nintendo arrive bientôt, avec "Zelda" dans ses bagages (VIDEO)

Son nom? Switch. Son prix? 329,99 euros. Et son petit truc en plus? Elle est nomade mais peut aussi se jouer sur une télévision. Nintendo a présenté ce vendredi 13 son tout nouveau bébé. La console Switch, à la fois portable et de salon, sera commercialisée en France à partir du 3 mars prochain.

Pour être sûr de ne pas rater son lancement, Nintendo a tout prévu. Avec la console sortira un grand classique à fort potentiel: The Legend of Zelda, Breath of The Wild. Si le succès est au rendez-vous, Nintendo pourrait définitivement enterrer la Wii U qui a fait un véritable flop. Une erreur avait été commise en 2014: aucun jeu Zelda ou Mario n'avait accompagné la sortie de cette console.

Ceux qui s'achèteront la Switch devront cependant se contenter de Zelda et d'un autre jeu qui sortira également le 3 mars: 1-2 Switch.

Ce jeu permettra aux joueurs d'exploiter au mieux les capacités de cette console nouvelle génération, qui peut s'emporter partout, pour jouer seul ou à plusieurs. La manette de la Switch forme un seul bloc mais avec deux parties détachables (ce que l'on appelle des "Joy-Con") qui sont en réalité des manettes pour le mode multi-joueurs. Ces deux petites manettes fonctionneront sur le même système que la Wiimote (télécommandes de la Wii) et permettront aux gamers d'effectuer des mouvements, en se regardant l'un l'autre et non en fixant l'écran.

Le risque, cependant, c'est que les joueurs se lassent vite. Ils devront en effet se contenter de ces deux jeux pendant un bout de temps. D'autres sorties sont prévues, mais pour plus tard. Super Mario Odyssey, avec le retour de la 3D, sera disponible en fin d'année.

(Voir ci-dessous la présentation du jeu 1-2 Switch)