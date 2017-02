Théorie du complot, photos de la région PACA: Thomas Pesquet fait rêver les internautes

Il nous en met plein les yeux. Comme à son habitude, l'astronaute Thomas Pesquet a partagé avec les internautes son expérience via les réseaux sociaux et a immortalisé, cette fois-ci, la région PACA à travers de magnifiques clichés. En phase de devenir la personnalité préférée des Français, il a pris et publié jeudi 23 une photo de la Corse, en partie enneigée, pris à 400 kilomètres d'altitude. Dessus, les internautes peuvent également voir la capsule dragon alors qu'elle se trouvait à cinq kilomètres environ de la Station spatiale internationale (ISS).

Cette dernière était chargée d'apporter plus de 2,2 tonnes de vivres et d'équipements pour l'ensemble des astronautes, mais aussi de lui livrer des macarons pour ses 39 ans, le 27 février prochain. Cuisinés par le pâtissier Pierre Hermé, ces petites douceurs sont d'ailleurs assez spéciales. Pour se conformer aux exigences de la Nasa, l'artisan a dû confectionner des pâtisseries qui s’avalent en une bouchée pour ne pas laisser de miettes.

A bord de la Station spatiale internationale (ISS) depuis le 17 novembre dernier pour une mission de six mois, Thomas Pesquet a également immortalisé et publié, quelques heures plus tard, à la nuit tombée, la Côte d'Azur. Sur cette nouvelle photo, on peut observer Monaco, Nice et Antibes illuminées.

L'astronaute de 38 ans a également profité de ce petit moment "réseaux sociaux" pour faire passer un message à celles et ceux dont le raisonnement est conspirationniste. "Voilà pour les fans de la théorie du complot persuadés qu’on est dans un hangar sur Terre… À - que cette photo soit truquée aussi", a-t-il écrit en légende d'un selfie, pris lors d'une sortie hors de la Station spatiale internationale. Le tout, accompagné du mot-dièse #Troll et d'un petit smiley.