Thomas Pesquet: deux nouvelles sorties dans l'espace pour l'astronaute français

En mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS) depuis le 17 novembre 2016, l'astronaute française Thomas Pesquet va pouvoir effectuer deux nouvelles sorties dans l'espace. L'Agence spatiale européenne a annoncé ce vendredi 17 la nouvelle via un communiqué publié sur son site et sur son compte Twitter officiel. Il est précisé que lui assigner deux nouvelles missions, qui porteront à trois le nombre de sorties au cours de ses six mois dans l'ISS, était un gage de confiance et une récompense "par rapport à la formation reçue par les astronautes européens de l'ESA au centre de Cologne et grâce aux autres partenaires à travers le monde".

Thomas Pesquet avait déjà réalisé une sortie extra-véhiculaire le 13 janvier dernier en compagnie d'un collègue de la NASA Shane Kimbrough pour une opération de maintenance des batteries solaires. Il était ainsi devenu le quatrième français à avoir effectué une sortie dans l'espace.

Les deux nouvelles sorties extra-véhiculaires sont prévues "pour la fin du mois de mars et au mois d'avril", bien que les dates pourront être modifiées selon l'ESA, et sachant aussi que la mission de Thomas Pesquet doit se terminer en mai 2017.

En mars, l'astronaute sera à nouveau accompagné de Shane Kimbrough pour installer un nouvel ordinateur, faire de la maintenance sur le système de distribution d'énergie électrique de l'ISS et aussi déconnecter un adaptateur du système d'amarrage pour qu'il puisse être déplacé. Les deux hommes travailleront séparément.

Shane Kimbrough effectuera ensuite avec sa compatriote Peggy Whitson une seconde sortie, sans Thomas Pesquet cette fois, pour installer ce fameux adaptateur, mettre en place de nouvelles protections isolantes et mettre à jour le système de communication.

Thomas Pesquet retournera ensuite dans l'espace avec Peggy Whitson pour remplacer un dispositif électrique servant aux expériences scientifiques, installer de nouvelles antennes et caméras puis travailler sur le détecteur AMS-02.