Thomas Pesquet espère "retourner dans l'espace assez rapidement" (vidéo + diaporama)

Le pas définitivement plus léger que lorsqu'il s'était extrait avec peine de sa capsule Soyouz vendredi 2, Thomas Pesquet est arrivé ce mardi 6 sur l'estrade du centre européen des astronautes de Cologne (Allemagne) pour sa première conférence de presse depuis son retour de la Station spatiale internationale (ISS).

"Ça va très bien, je suis très heureux d'être de retour", a-t-il rapidement déclaré en préambule, avant de répondre aux questions des journalistes pendant une heure, évoquant ses sensations lors de sa "première bouffée d'air frais" qui lui a fait retrouver des odeurs inexistantes dans l'espace, le vent, les couleurs. "Une overdose de sensations (...) je sentais même le savon et le déodorant des gens qui étaient venus nous chercher parce qu'on était plus habitué à ça. (...) On n'a pas été super propres pendant six mois".

Naturellement très handicapé par son retour à la gravité terrestre dans un premier temps, il a expliqué avoir rapidement retrouvé des sensations. "Au bout de douze heures, j'étais fonctionnel, je ne pouvais pas courir un marathon quand même, mais je pouvais marcher, monter des escaliers". Des éléments qui pourraient servir à prévoir la capacité des astronautes à opérer sur Mars après un voyage de plus de six mois.

Si Thomas Pesquet a peu de chance de participer à un tel voyage (prévu au plus tôt pour 2033, il aura alors 55 ans), il ne considère pas que sa carrière d'astronaute est terminée pour autant. D'abord parce que "la mission ne s'est pas arrêtée pour moi, je suis encore un peu la tête dans le guidon pour quelques semaines", mai aussi par ce qu'on "peut peut-être imaginer que je retournerai dans l'espace assez rapidement. Ce sera un nouveau rêve, ce sera un nouveau challenge".

De nombreux astronautes ont en effet effectué plusieurs voyages. Une deuxième mission vaudrait probablement à Thomas Pesquet de devenir le Français ayant passé le plus de temps cumulé dans l'espace. Avec 195 jours, il est en effet à deux semaines du record de Jean-Pierre Haigneré (209 jours).