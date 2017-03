Twitter assouplit encore sa limite de 140 caractères

Petite révolution sur la twittosphère. Le réseau social Twitter a annoncé jeudi 30 une nouvelle mesure qui devrait ravir les internautes qui ont besoin de place pour s'exprimer. On le sait, un tweet est limité à 140 caractères. Mais depuis plus d'un an, plusieurs études ont été conduites et les plaintes des utilisateurs ont été entendues pour arriver à un assouplissement de cette règle restrictive, qui en agaçaient plus d'un.

Désormais, les noms d'utilisateurs (que ce soit en réponse d'une conversation déjà existante ou en mention dans un premier tweet) ne sont plus comptabilisés dans le compteur de caractères. Ils ne sont d'ailleurs même plus visibles directement dans le message mais juste au-dessus après la note "en réponse à". Il suffit ensuite de cliquer sur ces trois petits mots pour dérouler la liste de toutes les personnes impliquées dans la conversation en question.

Cette nouveauté est disponible depuis le 30 mars sur le site Twitter.com ainsi que sur les applications Android, iOS et TweetDeck (qui a d'ailleurs fonctionné au ralenti quelques heures).

Elle intervient quelques mois après un premier changement qui avait déjà permis de gagner quelques caractères. En effet, depuis septembre 2016, les médias du type photos, vidéos, gif, sondages Twitter et liens de tweets, ne sont plus pris en compte dans cette limite de 140 caractères.

Seul hic encore aujourd'hui, les URL. Ces liens d'articles que l'ont copie-colle dans un post pour le partager avec ses abonnés sont parfois très longs. Et eux n'ont pas encore été supprimés des caractères par Twitter.