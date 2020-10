Twitter down : la panne mondiale ne serait pas en lien avec l'affaire Joe Biden

Une panne mondiale de Twitter a agité les réseaux sociaux dans la nuit de jeudi à vendredi alors que la plateforme est dans la tourmente aux Etats-Unis. Mais le problème est désormais résolu et n'était, vraisemblablement, que d'ordre technique.

Que s’est-il passé sur Twitter dans la nuit de jeudi à vendredi ? A partir de 23h30 (heure de Paris) environ, le réseau social a été totalement bloqué pendant plus de trois heures. Un problème apparemment d’ordre technique qui intervient alors que Twitter subit les foudres de la droite américaine depuis mercredi matin : les Républicains, comme de nombreux observateurs d'ailleurs, fustigent la plateforme pour avoir décidé de bloquer le partage d’un article fondé sur des documents piratés et compromettant pour Joe Biden. L'adversaire démocrate de Trump à la présidentielle est pour l’instant donné gagnant par la plupart des sondages.



Dans un Tweet posté vers 1 heure du matin, les équipes supports de Twitter expliquaient n’avoir aucune prevue d’une faille de sécurité ou d’une attaque informatique.

« Twitter a été en panne pour beaucoup d’entre vous et nous travaillons à un retour à la normale pour tout le monde. Nous avons eu des problèmes avec nos systèmes internes et n’avons aucune preuve d’une faille de sécurité ou d’une attaque informatique. »

Twitter has been down for many of you and we’re working to get it back up and running for everyone.



We had some trouble with our internal systems and don’t have any evidence of a security breach or hack.

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 15, 2020