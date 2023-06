L'UE demande aux grandes plateformes d'identifier les contenus générés par IA

DÉPÊCHE — Pouvoir identifier clairement un contenu généré avec une intelligence artificielle (IA), que ce soit un texte, une image ou un son, c'est le vœu qu'a fait la Commission européenne ce lundi 5 juin. Pour ce faire, l'institution compte mettre les grandes plateformes à contribution.

Depuis l'apparition de ChatGPT, les outils basés sur une intelligence artificielle ont explosé, et avec eux les créations de contenus divers et variés. Sur les réseaux notamment, l'on trouve d'ores et déjà pléthore de trucs et astuces pour devenir plus riche ou plus productif grâce à l'IA. Parfois, ce sont de bonnes idées, parfois, c'est du vent destiné à générer de l'engagement. Comme le rapporte l'AFP, on trouve aussi de fausses photographies produites avec l'aide de l'IA générative, comme celle du pape en doudoune ou de l'arrestation de Donald Trump.

Une fois n'est pas coutume, la demande de l'Union européenne (UE) vise à lutter contre cette nouvelle forme de "désinformation", et a été directement adressée aux signataires du code de bonnes pratiques de l'UE, parmi qui l'on retrouve notamment Facebook, Google, YouTube ou encore TikTok. Twitter s'en est émancipé récemment.