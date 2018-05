Un gros astéroïde va "frôler" la Terre cette nuit

L'astéroïde 2010 WC9 est de retour. Et il a visiblement décidé de venir faire un petit coucou à la Terre. L'objet interstellaire, que les astronomes avaient perdu de vue en 2010, dix jours seulement après l'avoir découvert, est réapparu mardi 8 mai dans l'axe des lunettes de la NASA.

Après de multiples calculs, les experts ont pu approximativement déterminer son diamètre (entre 53 et 120 mètres - presque aussi gros que l'Arc de Triomphe) ainsi que la distance et la vitesse auxquelles il sera quand il "frôlera" la Terre: 200.000 kilomètres environ, à 45.000 km/h, soit à mi-chemin entre notre planète et la Lune selon le site spécialisé Earthsky.

Ils ont aussi pu calculer l'heure exacte à laquelle il passera tout près de la Terre cette nuit, de ce mardi 15 à mercredi 16: 00h05.

Mais que les citoyens du monde se rassurent: il s'agit d'un événement certes rare et à souligner pour les astronomes, mais sans danger pour l'humanité.

L'astéroïde 2010 WC9 devrait, après être passé entre la Lune et la Terre, dévier sa trajectoire pour faire un tour du côté d'autres planètes comme Mars, Venus et Mercure. Mais là encore, aucun risque de collision.

A noter qu'il sera impossible d'apercevoir quoi que ce soit à l'œil nu ou sans un équipement d'experts en astronomie, comme en dispose l'observatoire britannique Northold Branch.

D'ailleurs, l'institut devrait lancer une vidéo en direct à partir de minuit sur sa page Facebook si la météo est clémente.