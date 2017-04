Un institut de recherche spatiale de Toulouse propose 16.000 euros à des volontaires pour rester couché deux mois dans un lit

L'annonce d'emploi pourrait prêter à sourire, mais elle est tout à fait sérieuse et pourrait réellement faire avancer la science. L'Institut de médecine et de physiologie spatiale (Medes) de Toulouse propose en effet un poste atypique: l'établissement recherche des volontaires qui sont prêts à passer 60 jours couchés. Et ils seront grassement payés pour ne rien faire d'autre que de rester allongé et se soumettre à quelques tests médicaux.

Le Medes cherche en effet à mesurer l'impact de la microgravité sur le corps des astronautes. Il faut donc recréer sur terre une situation "d'impesanteur" (ne supportant aucune force de gravitation ou de chute) qui s'obtient simplement en étant couché, idéalement la tête légèrement plus basse que les pieds.

Les critères de sélection sont assez stricts: il faut être un homme âgé de 20 à 45 ans, être plutpot sportif, ne pas fumer, et avoir un indice de masse corporelle compris entre 22 et 27, et ne souffrir d'aucune allergie.

Les candidats qui remplissent les critères commenceront par une première batterie de tests avant le grand saut vers les 60 jours alités. A l'issue de la période, de nouveaux examens seront pratiqués pour mesurer les différences entre "l'avant" et "l'après". Au total, ce n'est pas moins de 88 jours qu'il faudra mobiliser pour se soumettre à cette étude.

La rémunération est à la hauteur de l'effort et au dévouement qui sera demandé aux 24 candidats qui seront retenus: 16.000 euros (versés sur quatre ans). Les personnes intéressées peuvent contacter le Medes au 05 62 17 49 65 ou au 05 62 17 49 63.