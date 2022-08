Un système de vision panoramique et amphibie inspiré par le crabe violoniste

Des scientifiques du MIT ont développé un système de vision artificielle “amphibie” avec un champ visuel panoramique. Inspiré de la vision du crabe violoniste, il pourrait être utilisé dans des caméras de surveillance, des objets connectés ou des voitures autonomes.

Comme le crabe, ce système visuel est capable de traiter à la fois la lumière visible, mais aussi sa polarisation

Une fois de plus, la technologie s'est inspirée de la nature pour trouver des solutions ingénieuses. Après l’imitation des vers luisants et des lucioles, qui s'illuminent grâce à des bactéries, par une startup d’éclairage, c’est au tour des crabes violonistes de donner l’inspiration, pour un nouvel exemple de biomimétisme. Il s’agit de développer un nouveau système de vision artificielle, qui reproduit fidèlement la vision de ce crustacé, dont les yeux lui permettent de voir son environnement aussi bien sur terre que sous la mer. Le nouvel œil artificiel, ressemblant à une petite boule noire sphérique, a donc un champ de vision amphibie de presque 360 ​​degrés.

Des applications possibles dans le secteur de la surveillance

Depuis quelques années, les technologies de surveillance gagnent du terrain dans le secteur de la recherche. Cette vision artificielle panoramique et amphibie pourrait donc venir perfectionner les systèmes actuels d’enregistrement vidéo intelligent. Cette innovation d'ingénierie optique et d'imagerie non-planaire pourrait donner “des capacités uniques indisponibles dans les caméras conventionnelles", a déclaré John A. Rogers, professeur de génie des matériaux, génie biomédical et chirurgie neurologique à l'Université Northwestern, qui n'a pas participé aux travaux. "Les utilisations potentielles vont de la surveillance de la population à la surveillance de l'environnement", a-t-il déclaré pour le MIT.