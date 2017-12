Une annonce de la NASA et Google: de nouvelles planètes découvertes?

La NASA et Google doivent faire une annonce majeure ce jeudi 14 à 19h (heure de Paris). L'agence spatiale américaine et le géant d'Internet tiendront en direct une conférence de presse dont la teneur n'a pas été précisément dévoilée, mais qui laisse augurer des avancées dans la recherche d'autres planètes, et notamment celles pouvant abriter la vie.

En effet, cette nouvelle concerne les algorithmes de "machine learning" de Google mais aussi le télescope Kepler. Ce même télescope qui régulièrement participe à la découverte d'exoplanètes (planète se situant hors de notre système solaire).

Quant au "machine learning", il s'agit d'une branche de l'intelligence artificielle notamment développée par Google censée permettre à des ordinateurs d'"apprendre", de fonctionner au-delà des tâches pour lesquelles ils ont été initialement programmés. Ces systèmes sont notamment utilisés pour des activités liées au recensement ou au tri de données.

"La découverte que nous allons annoncer a été faite grâce aux algorithmes de machine learning de Google", a fait savoir la NASA dans un communiqué.

On peut donc légitimement imaginer que l'agence spatiale s'apprête à faire savoir qu'elle a découvert de nouvelles exoplanètes.

La NASA avait déjà fait ainsi monter le suspense en prévenant qu'une découverte allait être annoncée, à chaque fois pour des trouvailles impressionnantes. Il en avait été ainsi pour la présence d'eau sur Mars, d'un océan sur un satellite de Jupiter ou encore de plusieurs exoplanètes "en zone habitable".