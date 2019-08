ALERTE- RER D: trafic totalement interrompu dans les deux sens suite à un accident

L'accident n'a fort heureusement pas fait de victime. Mais il a de grosses répercussions sur le trafic du RER D, qui était ainsi totalement coupé dans les deux sens depuis plus d'une heure, ce mardi 6 aux environs de 15h.

Un véhicule est entré en collision avec une rame du RER D au niveau de la commune de Montgeron, dans l'Essonne. Les images de la collision diffusées par les autorités sont impressionnantes: il ne reste quasiment rien de la voiture, totalement écrasée par la motrice du train.

Le trafic a pu en partie reprendre vers 16h mais de manière "lente" et uniquement entre Montgeron et Brunoy. "Les passagers en gare de Montgeron ont été orientés vers les bus des lignes régulières pour se diriger en gare de Villeneuve-Saint-George", précise la police de l'Essonne.

#accident Suite incident #RERD à @Montgeron : une conductrice faisait un malaise et venait finir sa course sur les voies. Les occupants ont quitté le véhicule avant la collision. Circulation stoppée dans les deux sens. @sdis91 @Prefet91 @SNCF @Actu_Transilien @RERD_SNCF pic.twitter.com/5oHJhkeruA — Police Nationale 91 (@PoliceNat91) August 6, 2019

Un malaise de la conductrice est en cause, selon la police. Elle aurait défailli au volant, avant de "finir sa course sur les voies". Fort heureusement, "les occupants ont quitté le véhicule avant la collision".

Le RER D connaît depuis lundi 5 plusieurs autres restrictions du trafic, prévues celles-ci. Jusqu'à vendredi 9, En raison de travaux de modernisation et d'extension du réseau, les gares Haussmann St Lazare et Magenta ne sont pas desservis toute la journée, les trains partent et arrivent de gare de l'Est. Prévoir 1 train sur 2 de 06h30 à 19h30 du lundi 5 au vendredi 9 août. Le trafic est interrompu entre Viry-Châtillon et Corbeil Essonnes via Evry Courcouronnes du lundi 05 août au vendredi 09 août de 22h10 à fin de service.