Appel des forains à "bloquer" le périphérique jeudi: l'itinéraire des manifestations

Plusieurs manifestations sont prévues à Paris et sur le boulevard périphérique ce jeudi 23 mai. Marcel Campion a appelé les forains à "bloquer le périphérique" en opposition à la directive européenne exigeant des appels d'offres avant l'installation d'une fête foraine.

Le "roi des forains" a annoncé la présence de "centaines de camion" et d'un millier de Harley Davidson en plus des manifestants à pied qui devaient se rendre "à l'Elysée", mais les cortèges resteront finalement dans le sud de Paris et sur le périphérique. La circulation devrait donc être fortement perturbée à partir de la mi-journée.

La préfecture de police conseille de "contourner très largement les abords des zones concernées et d’éviter les itinéraires empruntés ainsi que leurs abords".

Un premier cortège doit partir de la Foire du trône, installée Pelouse de Reuilly, dans le 12e arrondissement. Les forains se rassembleront à partir de 11h puis "défileront en demi-chaussée, à partir de 12 heures 30, sur l’itinéraire suivant: Route des Fortifications, avenue de la Porte de Charenton, boulevard Poniatowski, pont National, boulevard du Général Jean Simon, boulevard Masséna, avenue d’Ivry, avenue de Choisy, place d’Italie, boulevard Auguste Blanqui, boulevard Saint-Jacques, place Denfert Rochereau, boulevard Raspail, place Pablo Picasso, boulevard du Montparnasse, place Léon-Paul Fargue, boulevard des Invalides, rue de Grenelle, rue de Constantine", prévient la préfecture.

Deux autres cortèges emprunteront les boulevards périphériques afin de rallier la Foire du trône entre 13h et 17h. Le premier se déroulera de la Porte Maillot jusqu'à la porte de Charenton sur le périphérique extérieur. Le second doit faire un tour complet du périphérique intérieur et rejoindra la foire via la Porte dorée.

Le blocage total de la circulation étant illégal, il devrait en principe s'agir d'opérations escargot.

Enfin, un troisième cortège de véhicules est annoncé par la préfecture et devrait rallier de 14h à 15h Tremblay-en-France à la Rue Lucien Bossoutrot (15e arrondissement) via l'itinéraire suivant:

RD 40, bretelle accès A104 (direction Paris/A1), A104, bretelle de sortie vers A1 (direction Paris/Bobigny/Saint Denis), A3 (direction Bobigny), bretelle de sorte vers A1 (direction Saint Denis/Paris centre), A1, échangeur Chapelle, bretelle d’accès au boulevard périphérique intérieur, boulevard périphérique intérieur, bretelle de sortie quai d’Issy-les-Moulineaux, quai d’Issy-les-Moulineaux, place du Moulin de Javel, quai André Citroën, place Fernand Forest, quai de Grenelle, place des Martyrs Juifs du Vélodrome d’Hiver, quai Branly, avenue de la Bourdonnais, place du Général Gouraud, avenue Joseph Bouvard, place Jacques Rueff, avenue Joseph Bouvard, avenue de Suffren, quai Branly, place des Martyrs Juifs du Vélodrome d’Hiver, quai de Grenelle, place Fernand Forest, quai André Citroën (souterrain des Cévennes), place du Moulin de Javel, bretelle d’accès pont du Garigliano, boulevard du Général Martial Valin, rue Lucien Bossoutrot.