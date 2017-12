Collision à Millas: 30 morts et une centaine d'accidents par an aux passages à niveau

Le passage à niveau n°25, situé sur la ligne Perpignan – Villefranche-Vernet-les-Bains, à Millas dans les Pyrénées-Orientales, ne figurait pas sur la liste des installations vétustes ou considérées comme dangereuses par la SNCF. Pourtant, jeudi 14 vers 16h, un bus scolaire qui transportait une vingtaine d'enfants y a été percuté par un TER.

Le véhicule a été coupé en deux par la violence du choc et quatre enfants sont morts. Dix autres ont été gravement blessés et se trouvaient toujours ce vendredi 15 au matin dans un état d'urgence absolue.

Chaque année, une trentaine de personnes perdent la vie sur les passages à niveau. Un chiffre stable sur ces dernières années mais qui pourrait exploser dans le futur, tant la vétusté de certaines installations les rend dangereuses.

Sur les 15.000 installations de ce type, la SNCF en supprime entre cinq à sept par an qui sont trop à risque, selon une information du Monde. Mais le passage à niveau n°25 ne figurait pas sur la liste noire. D'où les questions sur un possible dysfonctionnement des barrières de sécurité ou une erreur humaine.

En 2016, 31 personnes sont mortes sur un passage à niveau pour une centaine d'accidents. Quinze autres ont été gravement blessées et en gardent des séquelles physiques. En 2017, avant le drame de Millas, il y avait déjà eu plus de 30 morts.

C'est l'un des plus graves accidents de la route de ces dernières années impliquant des enfants. Le drame de Millas, petite commune proche de Perpignan (Pyrénées-Orientales) a fait au moins quatre morts, des gamins à peine adolescents, et une vingtaine de blessés dont 10 sont dans un état d'urgence absolue, selon les derniers bilans officiels disponibles ce vendredi matin. Et qui pourraient encore, donc, s'alourdir.

Le drame a suscité une très vive émotion dans toute la France et jusqu'au plus haut niveau de l'Etat, Emmanuel Macron ayant en personne réagi dès jeudi en fin d'après-midi. Le Premier ministre s'est notamment rendu sur place. Dans la petite commune de Saint-Féliu-d'Avall, d'où sont originaires toutes les petites victimes.