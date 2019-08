De nouvelles images du "Titanic" montre la dégradation irréversible de l'épave

Le navire a peut-être coulé il y a 107 ans, il suscite cependant toujours l’intérêt et l’imagination. La BBC rapporte mercredi 21 les premiers résultats d’une équipe de chercheurs qui ont filmé l’épave du Titanic, au fond de l’océan Atlantique. Et les images rapportées sont pour le moins inquiétantes: l’épave se dégrade, sans doute à cause de la présence du sel dans les eaux de mer.

Concrètement, une partie du pont s’effondre, le métal rouille sous l’effet de la corrosion mais aussi d’une bactérie. Selon un spécialiste qui s’exprimait sur la BBC (en 2018), l’épave pourrait disparaître complètement dans un intervalle de 14 à 20 ans. Malgré les protections instaurées par l’Unesco, rien ne pourra permettre de sauver l’étape, aucune opération de restauration ne semblant possible.

Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le navire réputé "insubmersible" heurte un iceberg lors de sa liaison entre Southampton (Royaume-Uni) et New York provoquant la mort d’environ 1.500 personnes.

Environ 700 passagers ont réussi à échapper à la tragédie, principalement ceux qui ont réussi à grimper dans les canaux de sauvetage alors que le bateau n’était pas encore suffisamment penché pour rendre toute possibilité de s’échapper impossible.

La dernière survivante de cette tragédie qui a marqué l’histoire maritime est morte en 2009 à l’âge de 97 ans. Agé de deux mois, elle était la plus jeune passagère du bateau et n’a gardé, évidemment, aucun souvenir de la tragédie.