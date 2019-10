Déplacez-vous gratuitement ou presque avec des véhicules de location !

Pouvoir se déplacer sans payer à travers toute la France. Et si le rêve de nombreux Français pouvait enfin de venir réalité ? Une réalité permise par un changement des comportements et des habitudes en matière de transport.

L’Insee a publié, en avril dernier, une vaste étude sur les dépenses et la consommation des Françaises et des Français. Il en ressort, que 10.7 % du budget des ménages est consacré au transport, tous déplacements confondus. Bien que de grandes disparités existent, notamment entre les habitants des grandes agglomérations et ceux résidant en zone rurale, vouloir diminuer la facture du transport reste une ambition partagée par la quasi-totalité des usagers. Alors quand des offres promettent de pouvoir se déplacer gratuitement, elles suscitent la convoitise d’un grand nombre d’automobilistes.

La mobilité, la révolution des moyens de transport est en marche

Vélo à assistance électrique, roller, trottinettes électriques, … les modes de transport des Français se diversifient, et même s’agissant des transports en commun, la tendance de la mobilité douce est en œuvre (tramways silencieux, bus à hydrogène, …). Pourtant, la voiture reste le mode de déplacement privilégié par les Français, mais là encore un double changement s’opère.

D’une part, les préoccupations environnementales tendent à initier le décollage des voitures électriques et autres véhicules écologiques. D’autre part, parce que la possession d’une voiture représente des charges importantes, l’achat d’un véhicule ne représente plus la seule voie possible pour les automobilistes. Location de voiture, autopartage, services de voiture avec chauffeur, … voilà autant de nouveaux modes de déplacement, qui connaissent un véritable essor depuis quelques années.

L’automobiliste à la rescousse des spécialistes de la location de voiture

Les acteurs historiques de la location de véhicule, tant en ce qui concerne les voitures de tourisme que les véhicules utilitaires, ont donc multiplié les offres pour satisfaire à toutes les attentes. Location à l’heure, location d’un véhicule en aller simple, location 24/7, … Ces nouvelles offres sont à l’origine de bien des complications pour ces loueurs de véhicules, qui ont du optimiser leur gestion de flotte.

Il est fréquent, que ces loueurs aient besoin de déplacer un véhicule d’une agence à l’autre, de rapatrier une voiture sur son site d’origine, d’envoyer une camionnette dans une agence précise pour satisfaire à une demande d’un client, …

Traditionnellement, cette gestion de flotte impliquait le transport par camion (et très rarement par rail). Aujourd’hui, cette même nécessité permet de faire appel à des automobilistes, cherchant un moyen de se déplacer d’un point à un autre. Les loueurs font donc appel à des automobilistes pour prendre en charge ces déplacements. Pour la société, l’économie est évidente, alors que pour l’automobiliste, cela lui permet de disposer d’un véhicule pour un trajet défini à l’avance. Digitalisation oblige, des plateformes se sont créées pour recenser toutes les offres (les demandes des entreprises de location) et les demandes. Pour ne pas que ce « service rendu » ne soit requalifié en un contrat de travail déguisé, une somme symbolique d’un euro est demandée à l’automobiliste. Un euro pour disposer d’une voiture pour aller de Paris à Marseille ou pour organiser son déménagement entre Lyon et Nantes, voilà une solution permettant de réduire considérablement son budget transport.