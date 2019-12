Blocages partout en France ce mardi 10 décembre

La nouvelle journée de mobilisation nationale devrait, une fois encore, être à l’origine de nombreux blocages. Loin se s'arranger, la situation et des informations à suivre heure par heure.

Avec plus de 800.000 manifestants annoncés par le Ministère de l’Intérieur et plus d’1.5 million selon les syndicats organisateurs, la grande mobilisation du 05 décembre a impressionné le gouvernement quoiqu'il en dise officiellement et ralenti voire bloqué bien des activités. Ce mardi 10 décembre, une nouvelle journée d’action devrait connaître une mobilisation similaire, obligeant chacune et chacun à trouver des solutions pour surmonter les blocages, qui ont lieu un peu partout en France. Bien qu’il soit impossible de dresser une liste exhaustive de tous ces blocages, voici la liste des principaux qui vous attendent pour ce 10 décembre.

7 raffineries sur 8 bloquées en France

7 des 8 raffineries françaises sont partiellement ou totalement bloquées depuis ce matin. Cette action intersyndicale concerne les raffineries Esso et Total et donc relevant du secteur privé. Il faut toutefois souligner, que la mobilisation n’est pas la même partout, avec la raffinerie de Fos-sur-Mer très faiblement impactée, puisque seules les expéditions sont actuellement empêchées par les manifestants.

Le Mans. Blocage du ramassage des ordures ménagères

Depuis ce matin, le ramassage des ordures ménagères est fortement perturbé dans la ville puisque le site de la Chauvinière est bloqué. Un communiqué intersyndical justifie ce blocage en expliquant :

« Il a été décidé de ne pas laisser sortir les véhicules des collectivités afin d’amplifier la mobilisation contre la réforme des retraites »

Une grande manifestation est prévue dans la ville du Mans à partir de 13h30

France entière, des transports publics à l’arrêt

A Paris comme partout ailleurs en France, les transports publics restent fortement impactés. A la RATP comme à la SNCF, la situation du jour ne devrait pas être différente de celle des jours passés, avec une forte mobilisation des agents. La Direction générale de l’aviation civile a réitéré sa demande pour que les compagnies aériennes réduisent le nombre de vols pour cette journée. Les compagnies aériennes se sont déjà adaptées à cette demande, et les perturbations devraient concerner plus particulièrement les vols au départ et à l’arrivée des aéroports parisiens, de Lyon, de Marseille, de Toulouse et de Bordeaux.

Marseille à nouveau paralysée par une journée d’actions

Les transports en commun de Marseille seront fortement perturbés ce mardi 10 décembre. Si les lignés de métro et de tramways devraient tourner au ralenti, le trafic sera considérablement réduit sur les lignes de bus phocéens. La manifestation, dont le départ est prévu vers 10h30 au Vieux-port, ne devrait pas arranger la situation dans une ville, qui connaitra une nouvelle journée d’action dans l’ensemble de ses hôpitaux.

Lyon, les étudiants rejoignent le mouvement

Entre 21.000 et 35.000 manifestants avaient manifesté jeudi dernier dans les rues de l’ancienne capitale des Gaules. Ils se sont à nouveau donné rendez-vous dans le 7ème arrondissement lyonnais (Place Jean Macé) à partir de 11h30 pour un nouveau défilé. Les internes entrent également dans la contestation, puisqu’ils ont annoncé un mouvement illimité, qui renforcera la protestation du personnel hospitalier des Urgences, en grève depuis de nombreuses semaines déjà. Un cortège de tous les soignants devrait s’organiser pour rejoindre la place Jean Macé en fin de matinée. Enfin, à Lyon, les étudiants aussi entrent dans le mouvement, puisque les étudiants de Lyon 2 ont décidé de s’unir à la contestation nationale. La présidente de l’université Lyon 2 a décidé la fermeture des deux campus : Berges du Rhône et Porte des Alpes

Un mardi noir à Toulouse ?

Le cortège des manifestants devrait prendre le départ à 14h00 mais la ville rose va connaître une nouvelle journée très chargée. Les lignes de bus sont déviées, la mobilisation dans les écoles semble plus forte qu’au niveau national, des barrages filtrants sont mis en place notamment par les étudiants de l’université Jean-Jaurès …Toulouse semble prête à conforter son statut de ville emblématique dans cette contestation initiée depuis le jeudi 5 décembre, et les commerçants du centre-ville craignent les conséquences économiques de la multiplication de ces journées de grève.

L’Arsenal bloqué à Toulon

Alors que la manifestation ne s’élancera qu’à partir de 14h00 depuis la porte Castigneau, la ville de Toulon connait de très fortes perturbations, puisque la porte principale de l’Arsenal est bloquée depuis ce matin 5h00. Les embouteillages s’intensifient depuis,, ce qui a conduit les autorités locales à devoir fermer le tunnel de Toulon entre 7h10 et 7h45 ce matin. Une journée difficile en perspective pour les Toulonnais et Toulonnaises

A Paris, une journée sous haute tension

C’est sur la rive gauche, que les manifestants battront le pavé parisien, après celle de jeudi dernier. Le rassemblement est prévu à partir de 13h30 Place Vauban (VIIème) et le cortège devrait rejoindre la place Denfert Rochereau (XIVème) aux alentours de 17h30. Les commerces situés sur le tracé du défilé ont été invités, comme jeudi dernier, à tirer leur rideau.