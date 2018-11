"Gilets jaunes" à Paris le 24 novembre: les stations de métro fermées et les lignes impactées

Plusieurs dizaines de milliers de "gilets jaunes" sont attendus samedi 24 à Paris, ce qui occasionnera des perturbations importantes sur les lignes de métro et de bus. La RATP a ainsi prévenu que plusieurs stations seront fermées "dès la prise de service". Les trains ni marqueront pas l'arrêt et les correspondance ne seront pas assurées.

Il s'agit des stations Concorde (lignes 1, 8 et 12) Franklin Roosevelt (lignes 1 et 9), Clémenceau (lignes 1 et 13), Miromesnil (ligne 9 et 13) Assemblée Nationale (ligne 12), Varenne (ligne 13) et Tuileries (ligne 1).

Un dispositif qui indique clairement quelles sont les craintes des autorités. En effet, alors que ces fermetures suivent d'ordinaire le tracé et les horaires d'une manifestation, aucune de ces stations ne se trouve à proximité du Champs de Mars où doit se dérouler le rassemblement autorisé.

En revanche, elles entourent les lieux où les "gilets jaunes" avaient à l'origine prévu de se rassembler: la place de la Concorde, l'Assemblée nationale, le Palais de l'Elysée ou encore l'Hôtel Matignon. Le préfet de police a prévenu que tout rassemblement non-autorisé dans ces secteurs donnerait lieu à des interpellations, et la préfecture a clairement établi des périmètres où les "gilets jaunes" auront interdiction de se réunir.

La fermeture des stations dès le début du service et sans horaire de réouverture (dispositif assez rare en la matière) doit ainsi permettre d'éviter qu'un nombre important de manifestants se réunissent rapidement sur une de ces zones.

Par ailleurs, les lignes de bus 20, 22, 28, 29, 30, 31, 42, 52, 56, 65, 69, 73, 75, 76, 80, 82, 86, 87, 91, 92, 93, 244, 341, PC1 et PC3 seront impactées, prévient la RATP.