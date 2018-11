Gilets jaunes à Paris samedi 1er décembre: stations de métro fermées, un dispositif exceptionnel

Alors qu'aucune manifestation de gilets jaunes n'a été autorisée dans Paris samedi 1er décembre et que des appels ont été lancés pour un nouveau rassemblement sur les Champs-Elysées, le ministre de l'Intérieur a annoncé que la plus belle avenue du monde serait "piétonne" mais "hermétiquement" fermée.

De nombreuses stations de métro seront donc impactées aux abords de cet axe, mais aussi en d'autres points stratégiques de la capitale, ce qui montre que les autorités redoutent d'autres rassemblements non-autorisés. Ce sont 14 stations (et neuf lignes) qui seront concernées. Pour mémoire, c'est deux fois plus que samedi 24 et seules neuf stations avaient été fermées pour l'arrivée de l'Equipe de France en juillet dernier.

Par ailleurs, la RATP n'avait, ce vendredi 30 au matin, pas indiqué d'horaires pour ces fermetures. Celles-ci sont décidées par la Préfecture de police et peuvent varier selon les évènements, elles suivent généralement les horaires des manifestations, mais devant l'absence de déclaration préalable, il est possible que ces perturbations durent du début de service jusque dans la soirée.

Les stations concernées par ces fermetures sont:

Tuileries, George V, Argentine (ligne 1), Franklin Rossevelt (lignes 1 et 9), Champs Elysées Clemenceau (lignes 1 et 13), Charles de Gaulle Etoile (lignes 1, 2 et 6 et RER A), Concorde (lignes 1, 8 et 12), Madeleine (lignes 8, 12 et 14), Invalides (8 et 13), Saint-Philippe du Roule (ligne 9), Miromesnil (ligne 9 et 13), Assemblée nationale (ligne 12) et Varenne (ligne 13). Les correspondances et les interconnexions restent assurées, précise la RATP.

Un dispositif d'une ampleur rare qui montre aussi que les autorités craignent -comme lors des manifestations du 24 novembre- des rassemblements non-autorisés autour de l'Assemblée nationale, du Palais de l'Elysée ou de l'Hôtel Matignon.