Grève RATP : il monte dans le RER par la fenêtre et devient un héros sur Twitter - vidéo

Insolite - Voici une image de la grève dans les transports franciliens qui a le mérite de faire sourire : un jeune homme qui espérait pouvoir entrer dans un train du RER D et y trouver une place assise a trouvé un subterfuge. Il est passé par la fenêtre. Une vidéo forcément devenue virale.

La grève contre la réforme des retraites se poursuit. Et même si la mobilisation s'étiole au fil des jours, se déplacer en Ile-de-France reste compliqué pour de nombreux habitants de banlieue. Le manque voire l'absence de métro, de RER et de Transiliens contraint les Franciliens à faire preuve d'imagination pour se déplacer.

Lorsque le télétravail n'est pas possible, la plupart d'entre eux recourt au covoitrage et aux moyens de transports alternatifs tels que le vélo électrique, la trotinnette et, pour les Parisiens essentiellement, la marche à pied. Mais lorsqu'aucune de ces options n'est envisageable, c'est dans les trains bondés du réseau RER que travailleurs et étudiants se retrouvent. Et parfois, pour monter dans le train, il faut faire preuve de patience, d'habileté... ou de souplesse et d'imagination. Deux qualités dont a fait preuve le jeune Fabio. Depuis une semaine, cet étudiant en prépa est la coqueluche des réseaux sociaux grâce à une vidéo : elle le montre en train de monter dans un train du RER D par la fenêtre !

Contacté par le HuffPost, Fabio, 20 ans, s'explique : "On était à Gare de Lyon avec un copain, on allait à Melun, et on s’est retrouvé sur le quai loin des portes. Et sur le RER D, si on est loin des portes, on risque de pas pouvoir rentrer dans le wagon. Du coup on a vu une fenêtre ouverte et on a décidé de passer par la fenêtre. Et comme c’était un terminus, on a eu des places assises".

En quelques jours, la vidéo a été vue plus de 2 millions de fois, sur Twitter notamment. Un succès tel que le nouveau héros de cette grève contre la réforme des retraites a du mal à se concentrer sur ses études en prépa et la préparation de ses concours en école de commerce.