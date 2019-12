Grève du 10 décembre : 6e journée de mobilisation massive à la RATP et la SNCF

GREVE - Demain mardi 10 décembre, les perturbations seront toujours importantes à la RATP, à la SNCF et dans les écoles. La grève interprofessionnelle qui a débuté le 5 décembre est particulièrement suivie depuis 5 jours. Et alors qu’Édouard Philippe doit annoncer la structure de la réforme des retraites en fin de semaine, la mobilisation ne faiblit pas.

La CGT, notamment, l’a annoncé dès vendredi 6 décembre : la mobilisation doit rester massive en attendant l’annonce par le Premier ministre de la structure de la réforme des retraites. Ce mardi 10 décembre, plusieurs syndicats appellent à manifester. De nombreuses écoles devraient encore être fermées, le nombre d'enseignants grévistes s'annonçant assez élevé et toutes les communes n'étant pas en mesure d'assurer un service minimum d'accueil.

Côté transports en commun, la situation ne s'annonce guère plus brillante : à la RATP, le trafic devrait toujours être quasi nul sur la plupart des lignes de métro, en dehors des heures de points. Dix lignes devraient rester fermées. Seules les lignes 1 et 14, automatisées, fonctionneront normalement, mais elles risquent d'être rapidement saturées. Pour connaître les autres prévisions de trafic, rendez-vous sur notre page dédiée, qui permet d’accéder en un clic à toute l'info trafic RATP en temps réel.

Peu d’améliorations en vue à la SNCF : les prévisions de circulations des Transiliens, Intercités, TER, TGV et RER seront disponibles dès 17 heures ce lundi le site de la SNCF. La société nationale des chemins de fer encourage quoi qu’il en soit à reporter votre voyage ou à utiliser des modes de transport alternatifs. Le covoiturage est d’ailleurs plébiscité par les Français ces derniers jours et encouragés par les autorités. A Paris par exemple, les voitures roulant avec au moins trois personnes ont le droit d’emprunter les couloirs de bus. Cependant, la circulation reste très difficile en région parisienne notamment : ce lundi matin, les embouteillages étaient deux fois plus importants qu’à l’accoutumée. Pour ceux dont le métier le permet, le télétravail semble encore et toujours la meilleure option.