Grève du 5 décembre à la RATP : vers une journée sans métro ni RER ?

La grève du jeudi 5 décembre s’annonce très suivie à la RATP : certains syndicats annoncent « zéro métro et zéro RER » sur le réseau. Et le mouvement pourrait durer plusieurs jours, voire davantage.

Parisiens et Franciliens doivent se préparer à une journée noire dans les transports le mardi 5 décembre : à l’appel de l’ensemble des syndicats, la plupart des salariés pourraient être en grève ce jeudi 5 décembre 2019, journée de mobilisation nationale.

Le secrétaire général adjoint UNSA-RATP, Laurent Djebali, cité par Actu-Paris, annonce « zéro métro, zéro RER et très peu de bus » au moins pour la journée du 5 décembre. Car, contrairement à la journée noire du 13 septembre, le mouvement est annoncé comme « illimité » et la grève pourrait donc être reconduite tant que les syndicats n’auront « pas de certitudes de la part du gouvernement sur l’avenir pour un service public qui fonctionne ». Et le responsable syndical d’ajouter : « On s’attend déjà à manger la bûche de Noël ensemble ».

Pas de service minimum garanti à la RATP

Concrètement, à quoi faut-il s’attendre dans le métro parisien le mardi 5 décembre ? En principe, les lignes 1 et 14, entièrement automatisées, devraient fonctionner normalement. En revanche, la RATP ne peut garantir un service minimum sur les autres lignes. En effet la loi du 21 août 2007 ne prévoit pas la réquisition de salariés pour assurer qu’un certain nombre de trains. En revanche, la RATP pourrait choisir d’affecter les conducteurs non-grévistes sur ses lignes les plus fréquentées et de fermer totalement les autres lignes.

Les prévisions de trafic précises seront publiées 24 heures avant le début de cette journée de mobilisation interprofessionnelle pour protester contre la réforme des retraites.