Grève du 5 décembre : comment suivre l'état du trafic à Paris et en région ?

La RAPT, la SNCF, mais aussi la TBM à Bordeaux, la RTM à Marseille et la TCL à Lyon annoncent un trafic très perturbé jeudi 5 décembre. Pour connaître l’état du trafic en temps réel, suivez le guide.

A quelques heures d’un mouvement de grève qui s’annonce particulièrement suivi, comment savoir si votre ligne de train, du bus ou de métro sera affectée ? Zoom sur les meilleures manières de rester informé minute par minute de l’état du trafic des transports en commun à Paris, en Ile-de-France et en région.

RATP : les prévisions et l’état du trafic en temps réel sur Twitter

Les usagers de la RATP sont prévenus : l’ensemble des lignes de bus, tram et métro (à l’exception des 1 et 14) devraient être affectées par la grève du jeudi 5 décembre. Pour connaître l’état du trafic en temps réel, rendez-vous sur la page France-Soir dédiée : elle synthétise toutes les informations de la RATP sur un simple mur de Tweet. Une seule adresse pour rester informé en permanence de l’évolution du trafic.

Transilien : l’état du trafic en temps réel

A la SNCF, les principaux syndicats suivront le mouvement et le trafic s’annonce très perturbé également. Pour savoir quels trains rouleront en Ile-de-France, rendez-vous sur Transilien.com dès 17 heures ce mardi 3 décembre. Vous pouvez par ailleurs recevoir l’état du trafic sur votre ligne directement dans votre boîte email en créant une alerte sur Transilien.com. Les comptes Twitter des différentes lignes SNCF vous permettront également de suivre l’évolution du trafic en temps réel.

A Bordeaux, Marseille, Lyon… L’état du trafic sur Twitter et dans votre appli

Les sites internet, les applis et les fils Twitter seront vos meilleures sources d’information pour connaître l’état du trafic en temps réel des régies de transport des grandes villes de France.

Sur son site Internet, TBM (Transports Bordeaux Métropole) fait déjà état de ses prévisions pour les tram et les bus.

La Régie des transports de Marseille annoncera ses prévisions de trafic dès ce mercredi 4 décembre sur son site Internet RTM.fr, ainsi que sur son application mobile.

Les Lyonnais se donneront rendez-vous sur le compte Twitter de la TCL ou sur le site Internet qui propose une page dédiée aux perturbations.