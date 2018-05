Grève SNCF: le Transilien perturbé vendredi 18 mai 2018 (calendrier)

Le calendrier de la grève perlée SNCF entre ce vendredi 18 mai dans son dixième acte. Et si la mobilisation des cheminots apparaît en baisse, le réseau Transilien est néanmoins perturbé. Aucun axe n'échappe aux difficultés selon les dernières annonces de la SNCF.

Toutefois, les difficultés restent moins importantes que ce qu'ont pu connaître les usagers des transports franciliens depuis le début du mouvement.

Ainsi, sur la majorité des axes, la SNCF annonce ce vendredi un train sur deux. C'est le cas sur les lignes H, J, K, L, N te U.

A noter cependant quelques particularités: sur la ligne H, des bus de remplacement sont prévus entre Pontoise et Creil, tandis que sur la ligne L ils assureront la liaison entre Noisy le Roi et Saint-Germain en Laye Grande Ceinture.

Les lignes P et R sont plus impactées avec seulement un train sur trois annoncé. Par ailleurs sur la ligne R, aucun train ne circule entre Melun et Montereau via Héricy et plusieurs actes de malveillances ont été recensés ce matin, ralentissant le trafic sur les axes Montargis- Gare de Lyon et Montereau - Gare de Lyon.

La SNCF appelle les usagers à consulter les horaires en ligne avant leur départ via l'Appli SNCF, rubrique "gare", ou sur Transilien.com rubrique "Prochains départs".

Les conditions de trafic sont "parmi les meilleures constatées depuis le début de la grève" des syndicats de cheminots début avril, a annoncé jeudi le directeur général adjoint de la SNCF, Mathias Vicherat. Il a évoqué "un peu plus d'un TGV sur 2", ainsi que deux TER ou Intercités sur cinq.

Après une opération de remobilisation des salariés SNCF pour un lundi 14 mai "sans train ni cheminot", le nombre de gréviste semble repartir à la baisse.