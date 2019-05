Info trafic du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin: Bison futé voit rouge

De nombreux Français profiteront à partir de ce mercredi 29 mai d'un "pont de l'ascension" jusqu'au dimanche 2 juin. Le trafic s'en ressentira et Bison futé prévoit du rouge durant plusieurs jours.

> Mercredi 29

Bison futé annonce du rouge dans le sens des départs sur tout le pays. "Evitez de quitter les grandes métropoles entre 15h et 21h, et l’Île-de-France à partir de 12h. Evitez de circuler sur les grands axes en directions des régions côtières entre 15h et 20h, l’autoroute A9 jusqu’à 21h et l’autoroute A7 jusqu’à 23h. L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) risque d’être saturé entre 16het 18h", prévient l'organisme.

Les principales difficultés devraient survenir entre Paris et Angers sur l'A11 entre 18h et 20h, au péage de Saint-Arnoult entre 14h et 21h et à hauteur de Bordeaux (A10) entre 11h et 13h.

> Jeudi 29

Les perturbations se poursuivront dans le sens des départs avec un trafic une nouvelle fois rouge à l'échelle nationale. Bison Futé recommande d'éviter de "quitter les grandes métropoles entre 9h et 12h" et de "quitter ou traverser l’Île-de-France avant 7h".

La circulation à hauteur de Saint-Arnoult sur l'A10 devrait une nouvelle fois être saturée entre 8h et 14h, à hauteur de Bordeaux entre 11h et 13h, sur l'A7 entre Lyon et Orange de 12h à 16h, entre Orange et Lançon de Provence de 13h à 16, à hauteur de Montpellier (A9) entre 15h et 17h et à hauteur de Brive-la-Gaillarde (A20) de 11h à 13h.

En milieu de ce week-end prolongé, vendredi 30 mai et samedi 1er juin, il y aura sans surprise peu de monde sur les routes et Bison futé a classé les deux journées vertes.

> Dimanche 2

La circulation est de nouveau classée rouge mais dans le sens des retours cette fois. Bison futé incite les automobilistes à partir tôt ou tard pour éviter les principaux axes entre midi et 21h. Sur de nombreux points à travers la France, le trafic sera particulièrement encombré entre 12h et 14h. Le péage de Saint-Arnoult concentrera une nouvelle fois les pires difficultés. Bison futé prévoit que la circulation y sera "saturée" de 11h à minuit.