Prime à la casse, les motos et scooters sont concernés

Les motards peuvent bénéficier d’une prime à la conversion, ou moins pudiquement applelée prime à la casse, pour l’achat d’un deux-roues, d’un trois-roues ou d’un quadricycle électrique

Prime à la casse, puis prime à la conversion écologique, le dispositif gouvernemental d’aide à l’achat d’un véhicule propre remporte un succès incontestable. Il a bénéficié à 250 000 Français sur la seule année 2018 et ce chiffre devrait grimper en 2019. Ce que l’on sait moins c’est que la prime à la conversion s’adresse aussi à ceux qui souhaiteraient se débarrasser de leur vieille moto (ou scooter) pour investir dans un deux-roues (ou trois roues) non polluant.

Pour les véhicules électriques

La première condition pour bénéficier de la prime est l’achat d’un deux-roues, trois-roues motorisé ou quadricycle électrique entrant dans la classification Crit’Air 0. D’où l’intérêt d'avoir cette vignette même si vous n’êtes pas amené à circuler dans l’une des 25 agglomérations dites ZCR (Zones de circulation restreinte). Elle peut vous donner droit à des aides.

De couleur verte, la vignette Crit’Air 0 moto concerne exclusivement les véhicules 100 % électriques et hydrogènes. On peut se les procurer, pour 3,62€, sur le site gouvernemental dédié (et pas ailleurs).