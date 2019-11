L’autopartage, se déplacer en toute indépendance sans posséder de véhicule

En quelques années, l’autopartage est devenu une habitude pour un nombre croissant d’automobilistes. Solution aussi économique qu’écologique, l’autopartage revêt aussi de multiples formes. Alors comment s’y retrouver ?

Privilégier l’usage à la propriété, voilà l’objectif originel de l’autopartage. Cette réponse innovante de solutions aux besoins de mobilité s’inscrit dans la grande tendance de l’économie collaborative et participative mais aussi dans le phénomène qualifié d’ubérisation de la société ».

Une réponse écologique pour faire face aux besoins de déplacement

Tout au long du XXème siècle, être propriétaire de son propre véhicule a été pour beaucoup une marque de réussite, un indicateur de son statut social, une ambition / un rêve, … Depuis le début des années 2000, la société a pris réellement conscience, que ce modèle de société n’était pas compatible avec les engagements en matière de protection de l’environnement et de développement durable.

L’autopartage s’est naturellement imposé comme une des solutions pour remédier à ce dilemme. Partager une voiture entre plusieurs « utilisateurs », voilà l’idée simple pour réduire de manière conséquente son empreinte carbone et lutter efficacement contre la pollution.

L’usage plutôt que la propriété, une solution économique pour ne pas perdre en mobilité

Mais partager un véhicule à plusieurs (et ce quelle que soit la forme d’autopartage choisie) représente aussi une mutualisation des coûts et une baisse importante du budget consacré à la voiture. L’utilisateur ne paie que l’utilisation de ce véhicule, et lorsque ce dernier n’est pas utilisé, il ne coute rien ou presque. Alors que la hausse du pouvoir d’achat est une demande partagée par une part importante de citoyens, cette baisse du budget automobile représente un argument de poids pour se laisser convaincre par l’autopartage.

Des formes multiples pour un objectif unique : faciliter les déplacements de chacun

Sous un terme générique, l’autopartage revêt en fait de multiples formes, parmi lesquelles 3 émergent de façon significative.