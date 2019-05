Les lignes et stations de métro ouvertes toute la nuit le samedi (plan)

Certaines lignes et stations du métro parisien seront ouvertes toute la nuit un samedi par mois à titre d'expérimentation à partir de septembre, a fait savoir Ile-de-France Mobilités (ex Stif). Il s'agira d'un service à minima qui concernera six lignes de métro et trois lignes de Tram:

Seront ouvertes neuf stations sur la ligne 1, onze stations sur la ligne 2, autant sur la ligne 5 et sur la ligne 6, une quinzaine sur la ligne 9 et enfin neuf stations sur la ligne 14. Sur les lignes de Tram 2, 3a et 3b, tous les arrêts seront desservis (voir plan ci-après).

Ces stations seront ouvertes en continue de la prise de service le samedi matin vers 5h30 à 00h30 le dimanche soir. Il faudra compter la nuit environ un train toutes les 10 minutes et un tram toutes les 20 minutes.

Ce système sera testé une fois par mois le samedi 14 septembre, le samedi 12 octobre, le samedi 9 novembre, le samedi 11 janvier, le samedi 8 février et le samedi 7 mars. Il sera également mis en place pour le réveillon du Nouvel An. Par ailleurs, le réseau Noctilien sera renforcé avec jusqu'à un bus toutes les 5 minutes.

"Il fallait redonner un coup de pep’s à la vie nocturne à Paris. Les professionnels du commerce et du tourisme étaient demandeurs. Ils ont beaucoup souffert de la crise des Gilets jaunes, des saccages à Paris le week-end. Il faut redonner l’envie aux Franciliens de sortir la nuit et le week-end à Paris", avait déclaré en avril la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse.

"Il n’est pas possible d'ouvrir le métro 24 heures sur 24 tous les jours, à cause des nombreux chantiers d’entretien de la RATP. Il y en a plus de 400 chaque jour", avait-elle souligné en précisant que le coût d'une seule ouverture nocturne "se chiffre en millions d'euros". La pérennisation de ce système devrait dépendre des négociations avec les salariés de la RATP.