Les tarifs des péages augmenteront en février, mais moins qu'en 2019.

Une mauvaise nouvelle : les péages autoroutiers coûteront un peu plus cher aux automobilistes à partir de février 20120. Bonne nouvelle: la hausse est moindre par rapport à 2019.

Après une hausse de 1,8 % cette année, les tarifs des péages autoroutiers vont encore augmenter en 2020, mais dans une moindre une mesure. En effet, la hausse proposée par les concessionnaires, et soumise à approbation du gouvernement devrait être, en moyenne, de 0,85 %. Elle s’appliquera au 1er février.

Des hausses variables

L’augmentation n’est pas identique sur toutes les autoroutes françaises, décidée par les 19 sociétés concessionnaires. Ainsi, elle sera de 1,07 % pour les automobilistes et chauffeurs routiers empruntant le réseau Area ( Rhône- Alpes), de 0,71 % pour les voies gérées par Cofiroute ( Sud et Ouest de la France)

Entre ces deux chiffres et en ce qui concerne les concessionnaires historiques, les hausses se monteront à 0,74 % pour la SAPN, 0,75 % pour la Sanef, 0,87 % pour l’APPR, 0,88 % pour Escota et 0,96 % pour ASF.

Concrètement et par exemple, un automobiliste effectuant un trajet Paris-Lille devra débourser 17€ à partir du 1er février, contre 16,90€ actuellement. Il en coûtera 20 centimes plus cher à un usager circulant de Lyon à Orange (17,90€).

Le calcul du prix des péages

Début novembre, le secrétaire d’État chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari, avait annoncé que les tarifs des péages augmenteraient de 1 à 1,5 % en 2020. Le taux a donc été revu à la baisse, grâce à un recul de l’inflation au mois d’octobre, à 0,6 % selon l’Insee.

L'évolution des prix à la consommation est en effet le critère le plus important dans le calcul annuel du prix des péages autoroutiers. Mais il n’est pas le seul. Le calcul tient également compte de la compensation d’un plan de travaux de 700 millions d’euros lancé par l’État en 2016 et d’un gel des tarifs qui avait été décidé par le gouvernement Valls en 2015. Le rattrapage, incluant les recettes prévues cette année-là et un dédommagement, s’effectue depuis cette année et pendant cinq ans.

