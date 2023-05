Les taxis volants débarquent en Espagne

TRANSPORTS - NextNorth a commencé à opérer en Espagne. La compagnie de taxis volants présentée lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar a déjà annoncé ses premiers vols et les premiers prix ne laissent aucune place au doute : il s'agit d'un service exclusif accessible à très peu de personnes.

Les taxis volants sont déjà une réalité en Espagne. Les véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux (EVTOL) sont arrivés aux Baléares. L'entreprise NextNorth est à l'origine de cette innovation qui permettra de relier rapidement les îles au continent et, bien sûr, de relier les différentes îles entre elles.

Moteurs électriques

Les EVTOL sont une nouvelle génération d'aéronefs qui peuvent décoller et atterrir verticalement, comme un hélicoptère, mais qui sont propulsés par des moteurs électriques au lieu de carburants fossiles. Ces véhicules ont l'avantage d'être plus silencieux, plus propres et plus économiques que les hélicoptères traditionnels.

Selon le site officiel, un trajet de 140 kilomètres entre Majorque et Ibiza ne dure que 4 minutes. En comparaison, le vol direct entre Majorque et Ibiza dure environ 45 minutes.

NextNorth a annoncé ses premiers vols au prix de 3 900 dollars ou 3 550 euros. Il s'agit du prix pour l'ensemble du taxi, avec cinq places disponibles. Soit 710 euros par personne. Selon la compagnie, le service sera pleinement opérationnel à partir du 25 juin et, à l'avenir, elle s'efforcera de réduire le coût à 95 euros par siège. Elle proposera également davantage de liaisons.

Bien que NextNorth se présente comme une société de taxis volants, les premiers vols pourront être effectués avec un Eurocopter AS350, un hélicoptère léger traditionnel.