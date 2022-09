Les Tesla seront plus intelligentes que les humains d'ici 2033

Selon une nouvelle étude réalisée par la société de location de voitures et de camionnettes, Vanarama, les voitures Tesla seront plus intelligentes que les humains d'ici à 2033.

Les micropuces de Tesla augmentent leurs capacités de calcul de 486 % chaque année

Vanarama a effectué une analyse de la puissance de traitement des micropuces de Tesla pour prévoir combien d'années seront nécessaires pour égaler les capacités du cerveau humain. Sachant que l’intelligence des micropuces de Tesla augmente à un rythme de 486 % par an, elles seront capables de dépasser un quadrillion d'opérations par seconde (donc, dépasser les capacités du cerveau humain) en seulement 11 ans, c'est-à-dire, d'ici à 2033.

Le cerveau humain apprend plus doucement que les micropuces Tesla

Selon la société spécialisée dans l’automobile, la première puce NVIDIA a mis 17 ans pour atteindre le niveau d'un cerveau humain mature, alors que les humains n'atteignent la maturité cérébrale qu'à l'âge de 25 ans. Les micropuces sont actuellement capables de fonctionner de la même manière que les synapses cérébrales, les chercheurs développant des puces inspirées du fonctionnement du cerveau. Mais les micropuces pourraient se développer à une vitesse supérieure, les rendant plus comparables au cerveau humain. Cette année, Tesla, lors de son AI Day, qui a été repoussé au 30 septembre, devrait présenter la nouvelle puce D1. Cette puce aurait une puissance de traitement bien supérieure à la puce précédente, Hardwar 3.

Les capacités de calcul informatique trompent le conducteur sur les vraies possibilités de la voiture

Pour l’expert en automobiles, les années qui viennent seront déterminantes pour démontrer les capacités et fonctionnalités des voitures intelligentes : “Ces puces ont joué un rôle déterminant dans les fonctions de conduite automatisée existantes de Tesla, mais il y aura plus de potentiel au cours de la prochaine décennie.” Au stade actuel, la voiture autonome n’est pas encore assez intelligente pour circuler sur les routes. La sécurité est encore et toujours un point faible de ces voitures qui causent des accidents mortels. Ces problèmes sont malheureusement renforcés par une communication trompeuse de la part du fabricant, qui a l’habitude de promettre des voitures autonomes intelligentes, alors que de nombreux développements sont nécessaires pour que ces voitures soient sûres dans leur fonctionnement autonome.

Malgré leur intelligence, de très nombreuses pannes

La fiabilité des logiciels des Tesla est souvent remise en question. Une récente étude de la publication britannique Which a passé au crible plusieurs modèles de voitures pour analyser leur fiabilité et a conclu que la Tesla est la voiture électrique qui inspire le moins confiance, en raison de ces pannes récurrentes. Selon l'enquête, les voitures électriques sont autant en panne que les voitures traditionnelles les plus anciennes, et cela n’est dû ni à leurs moteurs électriques ni à leurs grosses batteries lithium-ion, mais aux logiciels, qui empêchent les conducteurs de démarrer leurs voitures. Les logiciels, les batteries 12 V (qui ne sont pas les batteries principales) et les aides au freinage électrique, sont des facteurs déclencheurs de pannes pour ces voitures.