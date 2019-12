Neige sur les routes: Waze veut donner l'alerte

L'application de guidage GPS Waze propose cet hiver de signaler les route enneigées. Une bonne idée, à condition de ne pas suivre aveuglément les indications ou d'en donner tout en conduisant.

Les vacances de Noël arrivent, et avec elles les chassés-croisés de ceux qui rentrent passer les fêtes en famille ou à la montagne. Or ces routes deviennent souvent très glissantes. L’application de guidage par GPS Waze propose de centraliser en temps réel les signalisations de neige repérées, par les conducteurs. Méfiance toute de même. Ce ne serait pas la première fois que le système aurait été submergé d'informations éxagérées (l'enfer et pavé de bonnes intentions) ou sous estimées.

Attention routes glissantes

« Ce service analyse en temps réel l’accidentologie automobile sur le territoire et étudie les circonstances via différentes sources d’information, des risques liés à la météo, en passant par les passages à niveau ou encore les statistiques des routes bidirectionnelles sans séparateur." explique Julie-Alexandra Bertolino, directrice de la communication de GMF, partenaire de cet "outil". Une prudence pour ne pas s'en remettre exclusivement aux infos des utilisateurs dont ce n'est pas le métier et qui réagissent souvent de manière émotionnelle, (ou pas du tout car en conduisant ce n'est pas ni facile ni recommandé de taper des messages): le défaut de base de Waze. qui a été corrigé en partie depuis qu'il a été repris par Google et son système d'intelligence artificielle très élaboré.

Infos aux conducteurs

Les risques de pluie, neige, verglas ou chaleur seraient donc identifiés et des messages personnalisés envoyés ensuite aux utilisateurs. La technologie de Waze permet de diffuser ce type de messages pour que les conducteurs redoublent d’attention au volant, voire reportent ou changent leur trajet initial.

Message mais pas au volant

Faire des signalements sur Waze, c'est bien mais pas au volant. La Prévention Routière est particulièrement vigilante sur la question du signalement d'incidents rencontrés sur la route via les applications. Elle ne demande pas l'interdiction mais elle invite les conducteurs à être très prudents car ces signalements ont justement lieu dans des zones à risque! Dans tous les cas, il est préférable que l’envoi du message soit réalisé par une personne qui n’est pas au volant du véhicule.

Selon Christophe Ramond, directeur des études et recherches à la Prévention routière, même le calcul d'itinéraire ne devrait pas être fait au volant . "Préparez le trajet du GPS avant de partir, pour ne pas avoir à manipuler le téléphone une fois au volant".