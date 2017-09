Une panne informatique dans plusieurs aéroports internationaux provoque des retards de vols

Panique à bord! Ou plutôt panique au sol pour le coup. Ce jeudi 28 au matin, une panne informatique impactant le logiciel d'enregistrement des passagers Altea de la société Amadeus, a provoqué de nombreux retards dans plusieurs aéroports internationaux, dont Roissy-Charles-de-Gaulle.

Les compagnies qui utilisent ce dispositif étaient ainsi dans l'incapacité d'enregistrer leurs voyageurs et les files d'attente devant les guichets n'ont fait que s'allonger, tout comme la grogne des passagers ne pouvant embarquer. Des dizaines d'usagers se sont plaints sur les réseaux sociaux.

"C'est un problème lié au système d'enregistrement des compagnies aériennes. Plusieurs compagnies utilisent ce logiciel Altea pour l'enregistrement et c'est ce programme qui est affecté par un problème actuellement" a expliqué un porte-parole de l'aéroport de Londres-Gatwick à The Telegraph.

A noter, pour comprendre les nombreux retards occasionnés, que 125 compagnies aériennes utilisent aujourd'hui Altea, dont 108 pour toutes les opérations, que ce soit enregistrement, embarquement ou réservation.

Apparently @qatarairways system is down at @Melair . Hopefully not much delay pic.twitter.com/6apnLWt0Mk — Osama Nasir (@osamanasir) 28 septembre 2017

A Paris, Londres, Singapour, Washington ou encore Zurich, la pagaille a sévi. Dans certaines zones plus que d'autres car la panne n'a pas été de même durée partout. Par exemple, à Paris Roissy-Charles de Gaulle, Air France a assuré que le problème a été réglé en 15 minutes et les retards ont ainsi été jugés minimes. Mais à Londres-Gatwick, il a fallu plus d'une heure et demi, les avions sans passager restant forcément au sol en attendant.