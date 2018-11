Paris: "accident grave de personne" sur la ligne 4, trafic perturbé

Le trafic est très perturbé sur la ligne 4 à Paris ce vendredi 30 en milieu d'après-midi. La RATP a indiqué qu'un "accident grave de personne" s'était produit à la station Saint-Sulpice dans le 6ème arrondissement de la capitale.

Le trafic devrait revenir à la normale vers 17h30, heure de grande affluence sur la ligne qui dessert trois gares importantes (gare de l'Est, gare du Nord et Montparnasse) en ce soir de départs en week-end.

La RATP conseille à ses usagers d'emprunter un autre itinéraire en attendant que la situation revienne à la normale.

Mise à jour à 17h22: le trafic revient petit à petit à la normale après les deux incidents. Comme toujours, il faudra attendre plusieurs dizaines de minutes voire plus pour que le trafic soit tout à fait rétabli.

Mise à jour à 16h56: actuellement, le trafic est interrompu entre Réaumur Sébastopol et la Gare Montparnasse à cause d'un bagage oublié. L'accident grave lui provoque une interruption du trafic entre Odéon et Vavin.

Mise à jour à 16h51: à l'accident grave de voyageur est venu se greffer un autre problème. Un usager a semble-t-il oublié son bagage à la station Châtelet. Cet oubli n'effecte cependant pas plus le trafic qu'il ne l'est déjà selon la RATP qui estime toujours un retour à la normale vers 17h30.

Mise à jour à 16h47: le trafic est maintenant interrompu entre Réaumur Sébastopol et la gare Montparnasse. Un retour à la normale est toujours prévu vers 17h30.

Mise à jour à 16h42: la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est sur place depuis une dizaine de minutes. la victimes est actuellement prise en charge selon la RATP.

Mise à jour à 16h37: le trafic est totalement interrompu entre les stations Châtelet et Vavin. La gare Montparnasse est donc concernée. Il est conseillé d'emprunter les lignes 6, 12 ou 13 qui desservent aussi cette gare).

