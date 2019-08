Paris: Champs-Elysées et centre piétons dimanche 4 (plan)

Comme tous les premiers dimanche du mois, les Champs-Elysées seront réservés aux piétons le 4 août, ainsi que certains quartiers du centre de Paris. A quelques exceptions près, les véhicules à moteur ne pourront circuler dans plusieurs rues de la capitale et autour de la plus belle avenue du monde.

Entre la place de l'Etoile et le rond-point Marcel Dassaut (station Franklin D. Roosevelt), il sera impossible de circuler en voiture ou en deux-roues motorisé. Les rues seront réservées aux piétons, cyclistes, rollers ou trottinettes. L'interdiction des véhicules s'étendra aux perpendiculaires à l'avenue, les automobilistes sont donc invités à largement contourner le secteur.

Un dispositif analogue sera appliqué dans une partie des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissement de Paris dans le cadre de l'opération "Paris respire" (en jaune sur la carte ci-après). Dans ces zones cependant, certains axes resteront ouverts à la circulation, totalement ou partiellement (voir ici)

A ces secteurs s'ajouteront ceux fermés chaque dimanche et jours fériés (en violet) et ceux piétons tous les dimanches d'été (en orange).

Les particuliers vivant dans ces secteurs pourront toutefois passer sur présentation d'un justificatif de domicile. L'interdiction ne s'applique pas non plus aux taxis et VTC ou à certains professionnels en intervention et véhicules répondant à une nécessité de service public.

Les stations de métro George V sur la ligne 1 et Franklin D. Roosevelt sur les lignes 1 et 9 sont susceptibles d'êtres fermées dès 8h. Les lignes de Bus 32, 80 et 83 seront déviées.