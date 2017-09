Ile-de-France: 577 kilomètres d'embouteillages cumulés, record battu sur les routes ce mardi 19

Matinée noire sur les routes franciliennes ce mardi 19. L'organisme Sytadin, de la Direction des routes d'Ile-de-France, a recensé pas moins de 546 kilomètres de bouchons cumulés dans toute la région un peu avant 9h. Un record qui n'avait pas été battu depuis le 7 novembre 2016 où 544 kilomètres d'embouteillages avaient été recensés. Et pourtant, aucune manifestation ne devait encombrer les routes ce jour. Lundi 18, ce sont les routiers qui manifestaient contre la loi Travail. Pour protester, ils avaient mis en place des opérations escargot.

Le mardi 12, ce sont les forains qui bloquaient les routes, toujours pour protester contre la loi Travail. Malgré ses deux mouvements, le trafic était moins dense que ce mardi. La pluie a entraîné de nombreux accidents, une trentaine en tout, sur l'A1, l'A3, l'A6, l'A10, l'A14, l'A86, la N104 et l'A115. Ces incidents ont durablement perturbé la circulation jusqu'à 10h où les bouchons cumulés équivalaient tout de même à 260 kilomètres, soit une centaine de plus que la moyenne.

Record absolu de bouchons en #idf ! 546km ! Pic atteint à 9h01. Le "record" précédent était de 544km relevé le 7 novembre 2016 à 8h50 pic.twitter.com/E6DGU4s0ij — RadioFrance Mobilité (@rftrafic) 19 septembre 2017

Ce soir, les Franciliens devraient aussi connaître des heures difficiles pour rentrer chez eux. Le site de Sytadin propose de suivre en temps réel le trafic dans la région et aussi de calculer la meilleure heure à laquelle partir. Quant à ceux qui ont préféré les transports en commun ce mardi, il n'ont pas été plus chanceux. Le RER A a connu de grosses perturbations à cause de plusieurs pannes de signalisation qui ont ralenti puis interrompu le trafic sur plusieurs branches de la ligne. Les usagers du RER B n'ont pas eu de chance non plus et "divers incidents" ont perturbé le voyages de milliers de Franciliens.

Plusieurs métros ont aussi été troublés, sur les lignes 13 et 9 des voyageurs sur les voies ont engendré de longues minutes de retards. Pour la ligne 9, reliant la mairie de Montreuil, en Seine Saint Denis, à Pont de Sèvres, dans les Hauts de Seine, la RATP a indiqué que le trafic revenait à la normale vers 10h.