Penurie d'essence: la carte en temps réel des stations-service à court de carburant

PENURIE D'ESSENCE ET DE GASOIL - Le phénomène est classique: une mobilisation des routiers protestant contre la réforme du code du travail s'attaque à la fourniture en essence des stations-service. Ce lundi 25 a commencé en effet le mouvement dans plusieurs raffineries et dépôt pétrolier pour empêcher les camions d'aller ravitailler les points de distribution. Or, dans le même temps, les automobilistes craignant la pénurie, se sont rués dans les stations… ce qui vide plus rapidement les pompes.

Finalement, seul le dépôt de carburant du sud de Rouen (Seine-Maritime) a été totalement bloqué, les autres tentatives ont été dispersées par les forces de l'ordre. Conséquence, sur 12.000 stations-essence en France, seules 362 étaient en situation de pénurie partielle ou totale à 18h. La plupart sont situées à l'ouest de l'Ile-de-France et jusqu'à la côte Atlantique.

Le site mon-essence.fr propose une carte interactive pour connaître la situation des différentes stations-service avec les remontées transmises par les utilisateurs (et qui ne sont donc pas officiellement confirmées).

Cette première journée de grève est reconductible. Autrement dit, le mouvement pourrait se poursuivre mardi 26, amplifiant la pénurie. Les syndicats ont d'ailleurs annoncé que les opérations devraient se multiplier laissant présager de possibles désagréments plus importants que ceux de ce lundi 25. Les routiers seront reçus par le gouvernement jeudi 28. Ce dernier avait déjà assuré que le domaine du transport routier aurait la garantie que le temps de travail et le niveau de rémunération resteraient fixés par la branche.