RATP : le trafic sur la ligne 14 totalement interrompu samedi 10 et dimanche 11 octobre

La ligne 14 du métro de Paris sera totalement fermée au public samedi 10 et vendredi 11 octobre 2020. En cause : des essais de trains sur la nouvelle portion de la ligne automatisée qui doit être inaugurée mi-décembre.

Avis aux usagers de la ligne 14 du métro : le trafic sera totalement interrompu sur cette ligne entièrement automatisée ce week-end des samedi 10 et dimanche 11 octobre. La RATP procède en effet à des essais de circulation de trains entre la ligne existante et son prolongement vers Mairie-de-Saint-Ouen. La reprise du trafic est prévue pour le lundi 12 octobre à 5h30.

Quel itinéraire de remplacement entre Gare Saint-Lazare et Gare de Lyon ?

Un bus de remplacement est prévu entre les stations Gare de Lyon et Olympiades. Pour relier la Gare Saint-Lazare depuis la Gare de Lyon, les voyageurs sont invités à se reporter sur les correspondances existantes de métro ou de bus. Plusieurs itinéraires sont possibles : de Saint-Lazare, empruntez la ligne 3 jusqu’à Opéra où vous pourrez rejoindre le RER A à la station Auber et rejoindre la Gare de Lyon. Vous pouvez aussi prendre la ligne 12 jusqu’à Concorde et emprunter la correspondance vers la ligne 1 jusqu’à Gare de Lyon.

Pour connaître l'état du trafic RATP en temps réel, rendez-vous sur notre page dédiée.

Nouvelle interruption du trafic sur la ligne 14 les 28 et 29 novembre 2020

Si vous empruntez régulièrement la ligne 14 du métro parisien, vous avez déjà dû observer que le trafic est d’ores et déjà interrompu chaque lundi et madi à partir de 22h15 et jusqu’à la fin du service. Cette interruption partielle doit durer jusqu’au 8 décembre 2020. Une autre interruption totale du trafic sur la ligne est prévue le week-end des 28 et 29 novembre 2020.

La ligne 14 prolongée pour désengorger la ligne 13

La ligne qui relie actuellement la gare Saint Lazare à la station Olympiades en 15 minutes va être prolongée vers le nord et son terminus sera, à compter de la mi-décembre, Mairie-de-Saint-Ouen. Trois nouvelles stations seront ouvertes à cette occasion : Pont-Cardinet, Clichy-Saint-Ouen et, donc, Mairie-de-Saint-Ouen. Une bonne nouvelle pour les usagers de la ligne 13 qui est régulièrement surchargée dans cette direction notamment. Notez qu’une quatrième station serra ouverte dès janvier 2021 à Porte-de-Clichy.