SNCF: c'est bientôt terminé pour les iDTGV

La SNCF vient d'annoncer qu'elle allait faire disparaître "en deux temps" son offre à bas prix, iDTGV, d'ici la fin de l'année: d'abord dans le sud-ouest à partir de juillet avant une disparition mi-décembre dans le sud-est. Mais que les voyageurs se rassurent, "le volume de petits prix" sera maintenu sur l'ensemble des billets TGV.

Concrètement, rien ne devrait donc changer pour eux. "Le nombre de trains, les fréquences, les petits prix, tout sera transféré chez TGV", a expliqué dans un communiqué Antoine de Rocquigny, directeur finances, stratégie et juridique chez la SNCF. Et d'ajouter: "il n’y aura aucune conséquence pour le client. La seule différence sera qu’il ne montera plus dans un TGV estampillé iDTGV".

Selon la direction du groupe, "il n'y aura plus que deux offres, TGV et Ouigo" . Et ce, à partir de la mise en service commercial de la ligne à grande vitesse vers Bordeaux (TGV l'Océane) prévue le 2 juillet prochain. En parallèle, aucune suppression de poste n'est prévue. Les 70 salariés de iDTGV "vont rester pour travailler sur l'innovation" commerciale, et sur les services à bord.

Créée en 2004, cette société du groupe SNCF vend des billets à petit prix, en vente uniquement en ligne. Les destinations sont des villes balnéaires ou à la montagne, soit une cinquantaine de dessertes dans le Sud-Ouest et le Sud-Est. Environ 30 trains iDTGV circulent chaque jour, sur une totalité de 750 trains par jour pour l’ensemble de la grande vitesse. De nombreuses innovations sont nées sur iDTGV, comme l’accueil à quai et la carte jeune illimitée, iDTGV Max, reprise pour l’ensemble de la grande vitesse.