SNCF: des portiques de sécurité sur les quais de la gare Montparnasse

Nouveauté dans les gares TGV. A partir de mardi 4, la SNCF devrait installer des portiques sur les quais de la gare de Paris-Montparnasse dans le XIVe arrondissement de la capitale, rapporte Le Parisien. Cela fait maintenant un an que des tests sont effectués à Montparnasse et à Marseille. L'installation devrait à présent se concrétiser.

Pour lutter contre le terrorisme suite aux attentats de Paris en novembre 2016, la ministre de l'environnement et de l'énergie Ségolène Royal s'était engagée à équiper toutes les gares de portiques de sécurité. Concrètement, les voyageurs devront passer par une porte automatique qui s'ouvrira sur présentation du billet valide. Un système semblable à celui du métro. Ce dispositif doit permettre d'éviter les fraudes et aussi d'apporter plus de sureté pour les contrôleurs, leur dégager du temps nécessaire pour subvenir davantage aux besoins des voyageurs, explique BFMTV.

Interrogés par Europe 1, les voyageurs Laurence et Jean-François se réjouissent de cette nouveauté: "ça va permettre d'optimiser le contrôle des entrées dans les trains, c'est certain. Il y a déjà certaines lignes, comme à Marseille par exemple, où vous êtes obligés de rester au contrôle à l'entrée du quai. Donc on commence à s'y habituer", commente le client. De son côté, Laurence estime ce dispositif "nécessaire par rapport à tous les risques qui existent maintenant (...). Ça ralentit un peu mais moi je préfère que tout soit vérifié en amont, pour faire un voyage tranquille".

Si la SNCF respecte le calendrier qu'elle s'est fixée, ces portails équiperont treize autres gares TGV. Marseille (Bouches-du-Rhône) devrait les voir arriver en mai. Suivie de Rennes (Ille-et-Vilaine), Nantes (Loire-Atlantique) et le Hall 2 de la gare de Lyon (Paris) au mois de juin. Puis la gare du Nord (Paris) en juillet. A Aix-TGV (Bouches-du-Rhône), Lyon-Perrache (Rhône), Paris-Est dès l'automne et enfin Bordeaux (Gironde), Le Mans (Sarthe), Saint-Pierre-des-Corps et Tours (Indre-et-Loire) fin 2017 et début 2018.